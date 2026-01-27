Horóscopo de este martes 27 de enero, según Nana Calistar

En la actualidad, los contenidos de horóscopo se expandieron con fuerza en las redes sociales, donde todo lo relacionado a los signos del zodiaco se viraliza, genera miles de interacciones y da lugar al surgimiento de nuevos videntes y astrólogos.
En ese escenario ganó protagonismo Nana Calistar, astróloga mexicana que se distanció del discurso místico tradicional y construyó una propuesta basada en un tono directo, cargado de ironía y sin filtros.
Ese cambio de estilo le permitió ampliar su alcance y captar la atención de públicos que antes no solían interesarse por las predicciones astrales.
A continuación, el horóscopo de Nana Calistar correspondiente a este martes 27 de enero de 2026.
Horóscopo de este martes 27 de enero
- Aries
“Te viene mitad de semana y con la energía bien arriba. Andarás en modo dominio total, carisma al máximo y con una seguridad que se te nota desde lejos. Donde te pares, vas a llamar la atención, y no porque la busques, sino porque tu presencia pesa. Si tienes planeado salir de fin de semana o cambiar de ambiente con tu pareja, es el momento perfecto para revivir la llama del amor y reconectar como antes. Solo cuida los excesos, porque tanta emoción podría afectar tu salud si no mides tiempos y descansos”.
- Tauro
“Entras en una etapa de comprensión, calma y mucho amor propio. La vida comienza a suavizarse después de semanas pesadas. Si tienes pareja, revivirán momentos que parecían perdidos: risas, complicidad y recuerdos que fortalecen el vínculo. Vuelven las conversaciones largas y el deseo de compartir sin prisas. Serán días de profunda reflexión. Poco a poco empezarás a alejarte de personas que ya no aportan nada bueno a tu vida. No es egoísmo, es madurez. Si alguien solo resta, critica o drena tu energía, no merece seguir ocupando espacio. Haces bien en limpiar tu entorno”.
- Géminis
“En estos días podrías sentir una fuerte necesidad de volver al pasado, de buscar personas, recuerdos o situaciones que en su momento no funcionaron. Pero recuerda bien algo: si no se dio, fue por una razón. El pasado no tiene nada nuevo que ofrecerte, solo historias recicladas y heridas conocidas. Atrévete a mirar hacia adelante y a abrirte a nuevas oportunidades, porque insistir en lo mismo solo te estanca”.
- Cáncer
“Aprende de una buena vez a que se te resbale lo que la gente piense, crea o diga acerca de ti. El día que aceptes tus defectos y virtudes tal cual son, ese día los comentarios ajenos dejarán de afectarte. No naciste para agradar a todos ni para vivir pidiendo permiso. Quien te quiera, te acepta completo”.
- Leo
“Deja de andar prestando tu firma, tu nombre y hasta tu sombra, porque en estos días podrías meterte en problemas legales por confiar en quien no debes. No firmes papeles sin leerlos, no avales créditos ajenos y no aceptes favores que luego te van a cobrar con intereses emocionales. Aunque te prometan que ‘no pasa nada’, sí pasa, y luego eres tú quien termina dando la cara. Personas envidiosas te observan más de lo que imaginas; algunas sonríen mientras planean cómo complicarte la vida, así que aprende a callar tus planes”.
- Virgo
“Deja de vivir lamentándote por lo que ya pasó y por lo que nunca fue. El pasado ya se fue con todo y tiznada, y el futuro todavía no llega, así que aprende a vivir el presente sin tanta culpa ni autoexigencia. Has sido demasiado duro contigo mismo y eso te está robando la paz. No necesitas demostrarle nada a nadie, solo estar tranquilo con lo que eres y con lo que haces”.
- Libra
“Libra, abre bien los ojos porque vienen habladurías y comentarios malintencionados que podrían incomodarte bastante. Se marcan chismes dentro del entorno familiar y sobre todo en el área de amistades, personas que dicen quererte, pero no soportan verte avanzar. No te enganches ni salgas a dar explicaciones, porque quien quiere creer chismes lo hará, aunque le muestres pruebas. Recuerda que la verdad siempre sale sola, sin necesidad de gritos ni pleitos innecesarios”.
- Escorpio
“Es momento de acomodar tus horarios y prioridades, porque por andar de arriba para abajo estás descuidando a tu pareja o a la persona que te acompaña. El tiempo será tu mejor aliado si lo sabes usar. No todo se arregla con palabras bonitas; a veces el simple hecho de estar presente vale más que mil promesas. Si quieres fortalecer tu relación, demuestra con acciones y no solo con intensidad”.
- Sagitario
“Llegarás a acuerdos importantes con una persona de carácter más complicado que el tuyo. No será fácil, pero tu don de palabra y tu forma directa ayudarán a destrabar tensiones. Aprende a ceder un poco, porque no siempre se trata de ganar discusiones, sino de mantener la paz. Recibirás noticias de alguien que llevas semanas sin ver. Ese mensaje o encuentro inesperado moverá tus planes y te hará cambiar decisiones que tenías para lo que resta del mes. No te molestes por el cambio, porque será para bien, aunque al inicio no lo entiendas del todo”.
- Capricornio
“Es momento de poner toda tu fuerza, tu carácter y tu terquedad en eso que llevas tiempo deseando, porque si le aflojas ahora, todo el esfuerzo anterior se puede venir abajo. No bajes la guardia ni te confíes, que las cosas grandes no se consiguen a medias. Este periodo te exige constancia, disciplina y mucha fe en ti, aunque a ratos sientas que avanzas lento”.
- Acuario
“Es normal que últimamente sientas necesidad de una pareja o de compañía, pero no por eso debes amarrarte con cualquiera. Aprende a disfrutar tu soltería sin culpa, sin prisas y sin presión social. No necesitas tener a alguien para sentirte completo. Dale vuelo a la hilacha mientras puedas, que por ahora no le debes cuentas a nadie”
- Piscis
“Traes la hormona alborotada y el corazón confundido, por eso se marcan amores de una noche y cambios repentinos de humor que ni tú entiendes. Un día amaneces romántico y al otro quieres mandar todo al demonio. Aprende a controlar tus emociones, porque no todo lo que se siente se debe actuar. La vida te va a alcanzar cuando menos lo esperes y lo hará con una sorpresa que te moverá el piso”.
