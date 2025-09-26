Suscribirse

Gente

Predicciones del Niño Prodigio para hoy, viernes 26 de septiembre

Los mensajes astrales darán guía para la jornada, permitiendo que cada persona avance a su ritmo.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

26 de septiembre de 2025, 2:41 p. m.
El Niño Prodigio soltó el horóscopo de cada día
El Niño Prodigio soltó el horóscopo de cada día | Foto: Instagram @ninoprodigio

En este panorama actual, el Niño Prodigio continúa siendo uno de los consejeros espirituales más influyentes. Su estilo particular al transmitir mensajes y su manera de interpretar las energías lo han consolidado como una voz de referencia para miles de seguidores que integran sus consejos en la vida diaria.

Con septiembre llegando a su recta final, aumenta la expectativa de quienes confían en la astrología como una herramienta para orientar sus decisiones. Cada vez más personas buscan en videntes y tarotistas respuestas que les permitan anticiparse a los retos inmediatos.

Por esto, fiel a su costumbre de mantener contacto constante en redes como YouTube e Instagram, el astrólogo dominicano publicó recientemente un video con sus predicciones para el viernes 26 de septiembre de 2025, lo que despertó gran interés y comentarios entre quienes siguen de cerca sus lecturas.

Contexto: Mhoni Vidente soltó alarmante predicción sobre catástrofes que azotarán al mundo; reveló países que vivirán caos: “Abrir los ojos”

Aunque sus revelaciones incluyeron advertencias y llamados de atención, Florencio subrayó que lo verdaderamente importante es trabajar desde el interior, reforzar los vínculos, apoyarse en las realidades y confiar en el proceso, pese a que el panorama se vea oscuro.

Horóscopo del 26 de septiembre de 2025

Aries, Leo y Sagitario

“La energía del día te invita a sanar viejas emociones y a reencontrarte con tus raíces. Resolver asuntos pendientes en el hogar y en tu vida emocional te permitirá enraizarte con más fuerza”.

Tauro, Virgo y Capricornio

“La disciplina, la organización y el trabajo en equipo serán claves para consolidar proyectos duraderos. Se abren oportunidades para el crecimiento en lo profesional y social”.

Géminis, Libra y Acuario

El enfoque en el trabajo y en los recursos materiales te dará la oportunidad de sobresalir. La responsabilidad, el orden y la perseverancia serán recompensados con avances concretos”.

Cáncer, Escorpio y Piscis

Los sentimientos y la espiritualidad serán protagonistas. La conexión con tus emociones, el compromiso con quienes amas y la confianza en tu intuición te guiarán hacia experiencias enriquecedoras”.

Las reacciones en redes quedaron registradas, permitiendo que los seguidores se sintieran identificados con este tipo de vaticinios. Muchos agradecieron los mensajes transmitidos, teniendo en cuenta que ya pronto culmina el novena mes.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. MinSalud rechaza concertación sobre reforma a la salud: “Mucho cuidado con la ponencia alternativa”

2. Alfredo Morelos se aleja de Atlético Nacional: medio brasileño reveló el veredicto de Santos

3. Paola Turbay dejó mensaje a su esposo en medio de fecha importante: “Cero y van 33″

4. Capturan a escolta de la fiscal del caso Nicolás Petro por nexos con el Clan del Golfo: dos cabecillas más cayeron en la operación

5. Nacional vs. Millonarios: hora exacta y canal para ver en vivo el clásico por Liga BetPlay

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Niño prodigiosignos del zodiacoPrediccionesHoróscopo hoy

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.