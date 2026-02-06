Gente

Predicciones y horóscopo del Niño Prodigio para este hoy viernes, 6 de febrero

El vidente dejó algunos consejos y recomendaciones para cada uno de los signos. Se basó en su elementos fundamentales.

Redacción Semana
6 de febrero de 2026, 2:10 p. m.
Niño Prodigio
Niño Prodigio Foto: Instagram @ninoprodigio

Este viernes 6 de febrero llega cargado de movimientos energéticos que, según el reconocido astrólogo Niño Prodigio, marcarán el rumbo emocional y espiritual de cada unod e los 12 signos del zodiaco occidental.

Los cambios entre la energía de los planetas invitan a los amantes de los astros a prestar especial atención a algunas señales que brinda el universo, especialmente en temas relacionados con el amor, el trabajo y las decisiones que vienen postergándose desde hace varios días.

Fiel a su estilo cercano y reflexivo, el Niño Prodigio comparte sus predicciones diarias con el objetivo de orientar a quienes buscan claridad en medio de la incertidumbre o algunos consejos y señales para tomar decisiones importantes.

Niño Prodigio: astrólogo que entrega el horóscopo diario.
Niño Prodigio: astrólogo que entrega el horóscopo diario. Foto: Instagram @ninoprodigio / Montaje SEMANA

En esta ocasión, los astros revelan oportunidades para cerrar ciclos, fortalecer vínculos y replantear metas personales, siempre desde una mirada consciente y alineada con la energía del momento.

¿Quién es Karola Alcendra? La nueva integrante de ‘La casa de los famosos’ que ocupará el lugar de Johanna Fadul

Presentadora de ‘Buen día, Colombia’ habló de problemas que afronta y de por qué llegó al psiquiatra: “Ansiedad, angustia, zozobra”

Sale a la luz ‘Dime que sí’, canción inédita de Yeison Jiménez; fue su última grabación

Murió exparticipante de ‘La Voz’ tras fatal ataque mientras dormía en su casa; revelaron detalles

Aída Victoria Merlano acusó a Juliana Calderón de “colgarse de la fama de un muerto”, por atacarla tras homenaje a Yeison Jiménez

Horóscopo para este viernes 6 de febrero, según Nana Calistar

Se conocen los primeros finalistas del ‘Desafío Siglo XXI’: Gamma lleva la delantera

Horóscopo del Niño Prodigio para este hoy jueves, 5 de febrero

Predicciones y horóscopo del Niño Prodigio para este hoy miércoles, 4 de febrero

Predicciones y horóscopo del Niño Prodigio para este hoy martes, 3 de febrero

A continuación, se presentan el horóscopo y las predicciones de cada signo, teniendo en cuenta su elemento fundamental, para hoy viernes, 6 de febrero.

Esto puede ser interpretado como una guía hacia la búsqueda de una jornada con mayor confianza, optimismo y apertura frente a los cambios que el destino pueda traer.

Horóscopo del Niño Prodigio para este hoy jueves, 5 de febrero

Horóscopo del 6 de febrero de 2026

Aries, Leo y Sagitario

“Hoy tus relaciones toman protagonismo y te comienzan a abriroportunidades. Si te animas a participar podrás descubrir alianzas que fortalecen tu presente y le dan dirección a tu futuro”.

Tauro, Virgo y Capricornio

“Los asuntos prácticos se acomodan y te permiten avanzar con más claridad en lo económico y laboral. Aliarte con personas confiables te ayudará a construir resultados concretos y estables”.

Géminis, Libra y Acuario

“Te verás más atractivo, seguro y comunicativo con ganas demostrar lo que te gusta y compartir lo que piensas con soltura y encanto. Esta energía favorece los encuentros sociales”.

Cáncer, Escorpio y Piscis

“Los vínculos cercanos se vuelven más cálidos y sanadores cuando eliges hablar, cerrar ciclos o revisar emociones que estaban guardadas. Así abres espacio para una transformación profunda”.

