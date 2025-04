Preocupación por la salud de Memo Orozco; publicó inesperado video desde el hospital: “Podía pasar cualquier cosa”

View this post on Instagram

“Sí, fue una fractura de húmero, y esta situación me hizo acordar de mi mamá. Ella siempre me decía que uno no debía salir con el calzoncillo roto o las medias dañadas, porque podía pasar cualquier cosa. Yo nunca le presté atención… y justo ayer me fracturo, ¡y el calzoncillo quedó rotico! Qué pena”, reveló en el video, soltando algunas risas por lo que le pasó.