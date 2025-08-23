Presentadora abrió su corazón y destapó razón detrás de su ruptura con Marcelo Dos Santos; estuvieron casados solo 10 meses

Marcelo Dos Santos desató toda clase de comentarios en el pasado, tras anunciar su ruptura amorosa con Beatriz Helena Álvarez, una reconocida periodista con quien se casó y duró solo unos meses en este compromiso.

Pese a que no se conocían detalles de la dura decisión que tomaron, la comunicadora decidió abrir su corazón y relatar un poco de sus experiencias amorosas, enfocándose en qué la llevó a terminar ese vínculo con el famoso argentino.

Beatriz Álvarez dialogó con Sinceramente Cris, de Cristina Estupiñán, relatando cómo esta relación la marcó de diferentes formas, ya que hubo reencuentros, oportunidades, cambios y sorpresas. Allí se destapó sobre la dependencia emocional y las banderas rojas que no vio a tiempo en dicha unión.

Marcelo Dos Santos y su esposa Beatriz Helena Álvarez se casaron en una boda íntima, después de 18 años de conocerse. | Foto: Tomada de Instagram @beatrizhalvarez

En primer lugar, la mujer fue clara en que se conocía con el artista desde hace 20 años, pero que nunca imaginó que tendría algo serio con él, pues estaban en caminos muy diferentes. Aunque su posición era clara, el destino los cruzó en una oportunidad, al punto de entablar algo más que una amistad.

Beatriz Helena quiso darle una oportunidad a una relación contraria a lo que pasó en su vida, evitando las expectativas para no decepcionarse de ninguna manera. Aunque no buscaba algo con título, se dejaba fluir hasta donde la realidad lo permitiera.

“Cuando lo vi, lo primero que generó en mí fue alegría. Hablaba de espiritualidad, cosa que no había sentido con ningún hombre. En mi cabeza se grabó que él tenía cualidades que me hacían feliz. Físicamente, me gustaba mucho, por lo que dije que tenía cosas que me hacían pensar en él como una posible pareja”, relató.

“Es uno de los mejores años de mi vida en todos los sentidos, y fue con él. Me mostró una faceta que me interesó y me ayudó a sanar todos esos años de dolor de otra relación. Me enamoré perdidamente, lo entregué todo. Al inicio no fue pública la relación, yo dudaba un poco de su seriedad, entonces vivía lo que tenía que vivir... pero había algo dentro de uno que quería que eso fuera libre”, agregó.

La presentadora fue puntual en hablar sobre decisiones que influyeron en su amor, ya que Marcelo Dos Santos se fue a Bali y llevó las cosas a un nivel que ella no consideraba para esa etapa.

“Él en algún punto decidió irse a Bali y se fracturó ese tipo de relación. Estábamos en el mejor momento, él acababa de grabar dos o tres novelas, vivíamos muy cerca y era algo independiente, con una dinámica hermosa (...) Él tomó una decisión más drástica, vendió todo, tomó el impulso y momentáneo. Se cambiaron los acuerdos y no estaba preparada para irme a vivir a Indonesia, me dio un colapso... todo se fracturó en un momento hermoso”, contó.

En su regreso a Colombia, el argentino se vio con ella de nuevo y tuvieron una conversación inesperada, la cual buscaba ponerle horizonte a su futuro. Cuando ella accedió a su propuesta de un amor diferente, Dos Santos le dio un giro a las cosas y quiso que todo fuera exclusivo.

Lo complejo de todo fue que Álvarez descubrió una infidelidad, recibiendo mensajes de una mujer que sostenía un romance por línea con su pareja.

“No te voy a pedir que cambies, hagámoslo a tu modo, te dejaré libre y yo miraré hasta donde llego. Yo, en ese momento, me abrí con mi mente a decirle qué tranquilo, y ahí, cuando vio que me abrí con mi mente, me dijo: ‘No, ya estoy listo, aquí me quedo. El amor es contigo’ (...) Redirecciono muy fácil, decido y dejo lo otro, le creo, apostándole a lo que él me dijo. Meses después me llama alguien de Bali, una mujer de 60 años, a decirme que me acaba de ver en las redes sociales, por lo que estaba comprometida, y que no podía creerlo, pues tenían una relación virtual desde que se fue de Bali”, relató.

Al descubrir lo que sucedía, lo confrontó y él le dio una respuesta que la desconcertó, pues aceptó y explicó que lo había hecho por no lastimar a la otra persona. “Lo aceptó, me dijo que no quería hacerle daño a ella, no quería causarle un dolor porque ella vio en él, no sé qué... eso era cero responsabilidad afectiva”, dijo en la charla.

Pese a estas señales negativas, la presentadora aceptó casarse con él por un tema personal, sin imaginarse que más adelante tendría que salir de ese vínculo por las otras situaciones que aparecerían.