Propósito de enero 2023: limpiar el hogar. Estos son los trucos para que no sea una pesadilla, según la autora Enamórate de tu casa

Lili Ramírez es politóloga, pero también es la primera organizadora profesional del país. Estudió en Estados Unidos y volvió a Colombia a compartir su conocimiento y ayudar a poner en orden la vida de las personas. Entre los tantos beneficios que puede tener el orden es el ahorro de dinero, pues se evita comprar más de una vez la misma cosa, la paz mental y el aprovechamiento del tiempo libre “Si ya sé donde están mis llaves no tengo que pasar diez minutos buscándolas, y ese tiempo lo puedo usar para tomarme un café o desayunar”, explica Ramírez.

Enamórate de tu casa, es un libro que enseña la importancia de amar la casa, pues esta será la clave para querer cuidarla. Con ayuda de gráficos, textos sencillos, ilustraciones, tablas y hasta códigos QR, Ramírez lleva al lector a través de un viaje que pasa por el armario, el rincón de la mascota y la cocina.

El libro ya está disponible en todas las librerías digitales con envío a todo el país. Será lanzado oficialmente el 26 de enero en la librería Lerner de la calle 93 de Bogotá a las 6 de la tarde. A partir de esta fecha se podrá encontrar en todo el país en formato físico o digital. SEMANA, habló con la autora sobre el proceso de escritura, consejos infaltables y su proceso como organizadora profesional.

SEMANA: Usted es politóloga. ¿Cómo termina ayudando a otros a organizar su casa?

Lili Ramírez: Bueno, mi vida como politóloga era muy chévere, porque yo trabajaba por prestación de servicios, entonces tenía tiempo para más cosas, pero lamentablemente en diciembre se acaba el contrato y hasta enero, febrero volvían a abrir contrataciones. Ahí empiezo a decir, “no, tengo que hacer algo”. Mi carrera me encanta, solamente que llegó un momento que dije: quiero hacer algo diferente.

Organizar puede también ser una diversión para la familia. - Foto: Getty Images/iStockphoto

SEMANA: Dice que se quería dedicar a algo que la apasionara más, ¿de dónde nace esta pasión por organizar por el orden?

L.R.: Soy buena organizando todos mis proyectos, pues la gente me dice que soy muy organizada. Dije, bueno, se organizar, me gusta y veo las ventajas de estar organizada. Cuando investigué, no había nadie que te guardara la Navidad, hace 7 años en Bogotá, eso no existía como negocio. Entonces me llamó mucho la atención y ya cuando lo empecé a hacer, me di cuenta que era feliz.

SEMANA: Entonces, ya tiene Getsimple, ya está ayudando a la gente y ¿decide escribir un libro?

L.R.: Yo empecé a escribir en pandemia. Me di cuenta con mis clientas que el desorden comienza cuando se está desconectado de la casa, Entonces dije ay, esto es como falta de amor, falta de cariño. Ahí es cuando empiezo a trabajar el tema de conectar del amor con el orden de la casa.

SEMANA: ¿Cuál cree que fue la dificultad más grande que experimentó en el proceso de escribir y publicar el libro?

L.R.: Afortunadamente tuve la fortuna de entrar a esa casa editorial de forma orgánica. Dio la casualidad que mi editora de la revista Bienestar Sanitas, en la que a veces escribo, me dijo: Lili, quiero que mi primer libro seas tú. Como que todo se dio, fue como una conexión súper bonita, no se forzó nada y todo ha fluido de forma increíble. Este libro tenía que haber salido el otro año, pero por cosas de la vida se pudo hacer a principio de este.

Limpiar la casa es más fácil de lo que se cree. - Foto: Getty Images

SEMANA: ¿Cuál fue la parte que más disfrutó del proceso de escritura?

L.R.: La parte que más me gustó escribir fue la teoría y aterrizarla al contexto colombiano. Toda la teoría de la ventana rota. Eso es una teoría de la ciencia política que yo puedo aplicar acá, entonces fue como conectar lo que yo soy, o sea, yo soy politóloga y soy organizadora de espacios.

"Si tú vas a un espacio y quieres volverlo como de catálogo, si quieres tener un clóset perfecto, tienes que depurar, no hay nada que hacer"- Lili Ramírez - Foto: GET SIMPLE

SEMANA: El libro está escrito de una manera muy didáctica, ¿por qué así y no de la manera tradicional?

LR.: Yo escribo como hablo, porque así puedo llegarle a la gente. Obvio, toca seguir unos parámetros y tener coherencia entre párrafos, etcétera, pero yo decía: que aburrido uno leer algo para organizar la casa que sea técnico y largo. Entonces pensé: ¿Cómo la gente puede animar a alguien a organizar su casa? pues hay que hacerlo de forma simple, divertida, un poco más cercana.

SEMANA: En todos los capítulos, da consejos para organizar, ¿cree que hay alguno de estos que es el más importante?

LR.: Depurar. O sea, para mí, si tú vas a un espacio y quieres volverlo como de catálogo, si quieres tener un clóset perfecto, tienes que depurar, no hay nada que hacer. Tienes que sacar lo que no usas y quedarte con lo que te hace sonreír, lo que utilizas etcétera. Ya después entran las cajitas bonitas o doblar todo por colores. Pero, si no depuras vuelves a caer y vuelves a desordenarte.

SEMANA: ¿Alguna invitación para los lectores?

LR.: Claro, me encantaría que todos este mes lean el libro.. Quisiera invitar a los lectores, que miren su casa, revisen si hay algo que que les haga como cortocircuito y que empiecen a ver que el orden y la organización les va a traer muchísimos beneficios. Así, el resto del año sean felices y sigan enamorados de su casa.