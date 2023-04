“Pude haber perdido la visión”: Juan Eduardo Jaramillo se refirió al problema de salud que tuvo

Juan Eduardo Jaramillo es una de las caras más reconocidas en Noticias RCN, pues lleva más de 20 años acompañando a los televidentes colombianos. Semanas atrás, el presentador encendió las alarmas por estar ausente en las emisiones donde suele aparecer.

El presentador ha recorrido Colombia en busca de las noticias. - Foto: @jaramillojuaneduardo

Según el programa de entretenimiento Lo sé todo, el vallecaucano fue sometido a una intervención quirúrgica que por fortuna no fue grave. “Juan Eduardo Jaramillo tuvo que ser sometido a una intervención de su ojo izquierdo”, dijo Ariel Osorio.

Los integrantes del magacín dieron a conocer que el comunicador, de 61 años de edad, se encontraba estable y tuvo que someterse a ese proceso por una afectación de salud, no por temas estéticos. El mismo periodista reapareció y habló sobre lo que había ocurrido.

La intervención se tuvo que hacer porque Juan Eduardo presentó un desprendimiento de retina, que según el portal Medline Plus, “es la separación de la membrana sensible a la luz (retina) en la parte posterior del ojo de sus capas de soporte”.

Además, se explica que si no se hace una cirugía de manera rápida, se puede afectar la visión central si la mácula se desprende. “La mácula es la parte de la retina responsable de la visión fina y detallada”, indica el sitio web.

Sin embargo, Jaramillo ya regresó a las emisiones del noticiero y comentó que se encuentra mucho mejor; además, agradeció todos los mensajes de apoyo que recibió de sus seguidores.

El periodista estuvo ausente por un tema médico - Foto: @jaramillojuaneduardo

En una entrevista para Lo sé todo, aseguró: “Volvieron a pegar mi retina, como con una especie de silicona en aceite, la cual ya me fue retirada y me pusieron un lente intraocular. Eso me obligó a alejarme”.

Añadió: “Lo que yo tuve sí fue grave, porque yo hubiera podido perder la visión del ojo izquierdo, pero gracias a Dios ya estoy otra vez trabajando y madrugando bastante además”.

Juan Eduardo Jaramillo lleva más de 20 años en el canal ejerciendo su carrera como periodista y gracias a su trayectoria logró obtener un premio TV y Novelas en la edición de 2009 como mejor presentador.

Nació el 15 de febrero de 1962 y decidió estudiar comunicación social y periodismo en la Universidad de la Sabana, luego de salir bachiller del Liceo Cervantes. Ha desempeñado la gran parte de su vida como periodista y docente. Tiene tres hermanos y él es el mayor del matrimonio de Socorro Noguera y el médico Darío Jaramillo.

Uno de los primeros trabajos que tuvo fue como editor en el periódico El Siglo y luego pasó a hacer reportería en el Noticiero Nacional. Gracias a su desempeño en estos puestos, logró llegar a la posición de director y presentador del Noticiero 24 Horas.

Juan Eduardo Jaramillo en sus inicios en la televisión - Foto: @jaramillojuaneduardo

El gran salto lo dio en el año 1998 cuando entró a formar parte del Noticiero RCN en las mañanas y al mediodía junto a su compañera María Andrea Vernaza. Cabe recordar que ese año se lanzó el informativo y desde entonces se ha mantenido vigente.

Toda esta trayectoria llevó a Juan Eduardo Jaramillo a convertirse en el director de la emisión central de Noticias RCN, que actualmente dirige y presenta junto a Maritza Aristizábal y Andrea Bernal.

Respecto a su vida familiar, el presentador se casó en 1992 con Natalia Ortega. Ellos se conocieron mientras estudiaban en la misma institución y ella era monitora de una de las clases a las que a Juan Eduardo le tocaba asistir. Actualmente, tienen tres hijos que se llaman Mateo, María y Martín.