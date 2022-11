¿Qué le pasó a Ana del Castillo? Una foto en el hospital preocupa a sus fans

En las últimas horas, Ana del Castillo publicó una foto mientras se encontraba interna en el hospital, generando así preocupación en sus seguidores. La mujer dijo estar enferma y desapareció por más de 24 horas sin conocerse su estado de salud.

Ana ha demostrado su talento para el canto desde muy joven, llegando a incluso a participar en el reality infantil de canto, Factor Xs’, donde cautivó a los jurados y a los colombianos. Hoy en día la artista es de las cantantes de género vallenato que mayor fama tiene, poniendo así a más de uno a corear sus canciones en cada una de sus presentaciones en vivo.

Aunque su talento es innegable, no es lo único por lo que se ha hablado de ella en la farándula colombiana. En varias ocasiones la hemos visto protagonizando polémicas situaciones, todo por sus acciones y comentarios. La joven de 23 años desde que saltó al estrellato ha dado mucho de qué hablar, porque no tiene pelos en la lengua para conversar durante las entrevistas.

Foto de Ana del Castillo en el hospital preocupó a sus seguidores

Gracias al éxito que ha logrado en estos años, hoy en día cuenta con un gran número de seguidores en redes sociales; evidencia de esto su perfil oficial de Instagram, donde suma más de dos millones de fanáticos a los que suele mostrar algunos detalles de su vida, así como una que otra candente imagen con la que suele dejar boquiabiertos a muchos.

Recientemente, la joven cantante, más que cautivar a sus fanáticos, generó preocupación en muchos todo por una imagen que subió a las historias de su perfil. En la foto, se puede apreciar que Del Castillo se encuentra hospitalizada y recibiendo medicamento por medio de una sonda.

La artista solo subió la fotografía sin dar ningún comentario, por lo que más de un fan quedó con la duda de qué le habría ocurrido.

¿Ana del Castillo se volvió cristiana?

En pasados días, la cantante de música vallenata dejó pensando a más de un internauta sobre si se había cambiado de religión, todo por una publicación que hizo en redes. Aunque en su cuenta de Instagram solía publicar imágenes de sus fiestas, los conciertos que daba y hasta una que otra publicación donde presumía sus curvas, Del Castillo borró todas sus publicaciones.

Las únicas imágenes que dejó, fueron las del anuncio de su primer trabajo discográfico, el cual se titulará El Favor de Dios, por lo que más de un fan se está preguntando si ahora la artista cantará música cristiana.

“Bueno, no sé cómo empezar…Quiero darle primero Gracias a JESUCRISTO por todo lo que he vivido en el 2022, este año sin duda alguna ha sido muy importante, he conocido el verdadero amor que solo lo da DIOS, también aprendí a decir que NO. Aprendí también a parrandear sin tomar JAJAJJAA… sigo siendo una LOCAAAAA… Me aleje de muchas personas, he conocido la hipocresía y a la vez la lealtad..!!”, escribió primeramente la artista en su post.

Luego añadió a su mensaje: “A lo largo de este proceso al que llamamos carrera, no ha sido fácil, algunos se burlan, MUCHOS ME APOYAN, otros me creen TOSTÁ DE LA CABEZA… pero al final sigo siendo la ANA que quiero ser. Gracias a todos los que me demostraron en este tiempo TODO SU AMOR… y los que la cagaron gracias por demostrarme las grandes personas que son jejejeje… ya los perdoné mis queridos hermanos de la confraternidad. QUIERO PRESENTARLES LA CARÁTULA OFICIALDE MI PRIMER TRABAJO DISCOGRÁFICO EL FAVOR DE DIOS JEHOVÁ TE BENDIGA Y TE GUARDE; Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia; Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti PAZ 🤍”.