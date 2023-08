¿Qué le pasó al cantante Alex Campos? Reveló que estuvo al borde de la muerte

Entre giras de medios y presentaciones por diferentes países, su cuerpo empezó a enviar cada vez más alarmas de que algo no andaba bien con su salud, sin embargo, el intérprete de ‘El sonido del silencio’ no le prestó mucha atención, pues en un principio pensó que se trataba de un desbalance en corporal debido al cambio de alturas y el nivel de estrés que estaba manejando en el momento.

El profesional de la salud que lo atendió le dio un diagnóstico que no fue muy alentador para el cantante y su familia. “Tenía una arritmia cardiaca, me tenían que operar, me asusté más que el fuerte dolor de garganta que me dio en el 2022″, confesó Campos.