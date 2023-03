“Qué te importa”: el incómodo momento que vivió Aida Victoria Merlano con un conductor de Uber

Aida Victoria Merlano es una de las creadoras de contenido para las plataformas digitales más queridas y comentadas de Colombia. Su sinceridad y las diversas polémicas que ha protagonizado han hecho que se posicione significativamente en el mundo de los influencers.

Su reconocimiento inició años atrás después del escándalo de su mamá, la excongresista, Aida Merlano Rebolledo, quien en 2019 aprovechó un chequeo en el odontólogo para escapar en una moto del centro carcelario en donde cumplía una condena por Fraude electoral.

Aida Victoria Merlano y su mamá - Foto: Instagram @aidavictoriam @aidamerlano_oficial

A partir de ese momento, la joven colombiana supo aprovechar la atención que acaparó en los medios de comunicaciones para darse a conocer por otras cosas como su sensualidad, sus trabajos y su gran sentido del humor.

A través de sus redes sociales, Aida Victoria nunca deja de sorprender y hacer reír a sus 4,2 millones de seguidores en Instagram con sus bromas o parodias contando una que otra anécdota de su vida y hasta calentar con fotografías o videos subidos de tono.

La influencer acumula millones de seguidores en Instagram. - Foto: Instagram @aidavictoriam

Pues bien, recientemente, la creadora de contenido digital, en un ‘en vivo’ que hizo en Instagram, contó una anécdota bastante curiosa e incómoda que le ocurrió con un conductor de la plataforma de transporte Uber. Mientras contaba su historia, hizo reír a más de uno por sus sarcasmos y por lo que confesó que se le pasaba por su mente cada que el hombre le decía o le preguntaba algo.

La ‘influenciadora’ se subió al vehículo y aunque todo iba normal, desde ese momento se percató de la ‘actitud’ del conductor: “Yo esas energías las siento, yo dije ‘este man es sapo’ y me va a complicar mi vida… Viene este señor me voltea y me mira con una cara de picarón… con unos ojos que se le iluminaban cuál laguna en una noche de luna llena… y me mira y me dice: ‘¿Y qué contenido vendes?’”, dijo mientras Aida Victoria aclaraba en su relato que se encontraba en una llamada de trabajo para organizar una pauta que tenía pendientes con unas marcas.

Aida Victoria mostró un detalle de su cuerpo para ponerle fin a los rumores que la ponen como protagonista de este video. - Foto: Instagram @aidavictoriam

Sin embargo, no se percató de que el sujeto estaba prestando atención a su conversación y malinterpretó la situación.

“¿En qué momento yo dije que vendo contenido? ¿En qué momento yo te dije que me podías ver la panoc*a? Porque yo sé que tu pregunta iba dirigida hacia allá”, expresó la joven en su historia, que fue todo lo que se le pasó en ese momento por su cabeza, aunque no fue lo que le respondió al conductor de la plataforma: “aquí donde me ves (plataformas digitales) me ves arrabalera, pero yo me tengo que controlar”.

La creadora de contenido no deja de aparecer en las redes sociales. - Foto: Instagram: @aidavictoriam

No obstante, el señor siguió insistiendo y preguntando en qué quería conocer el tipo de contenido que iba a grabar la barranquillera, manifestado que “sin querer” había escuchado su llamada por teléfono. Aida Victoria le respondió que se dedicaba a grabar contenido de empoderamiento femenino y de humor.

“Ni que estuviéramos en una buseta. Lógicamente, me escuchaste la llamada porque estamos en un carro... Pero yo asumo que como tú estás en tu rol de hombre serio que vino a transportar, no andas de chismoso parándole bolas a mi llamada”, fueron las palabras de la ‘influenciadora’ frente a lo que pensó en ese momento.

La influencer ahora anunció cómo sería si fuera mamá. Foto: Instagram @aidavictoriam. - Foto: Foto: Instagram @aidavictoriam.

Y aunque pensó que todo terminaría ahí, no fue así, el conductor, que no tenía ni idea de quién era ella, seguía cuestionándole ciertas cosas sobre la conversación que sostuvo por teléfono.

Finalmente, la creadora de contenido señaló que le habría gustado responderle al sujeto: “Dime frenteado: ‘Hola, pelas la c**cha’, y ya, pregúntamelo así porque era lo que tú querías saber”, concluyó en el en vivo que estaba haciendo en su cuenta de Instagram.