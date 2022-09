“Quería cantarte ‘Rain On Me’ bajo la lluvia”, Lady Gaga, tras no poder terminar uno de sus espectáculos por un inesperado incidente

Lady Gaga se posicionó como una de las artistas internacionales más conocidas de la industria musical, no solo por su particular estilo y extravagancia, sino por el talento vocal que demostró en cada uno de sus proyectos. Su toque conquistó a millones de personas en el mundo, quienes actualmente cantan a todo grito cada una de sus canciones y letras.

Con el paso del tiempo, la estrella del pop cautivó con su imagen, con sus álbumes y con la versatilidad artística que plasmó al probar distintos géneros y estilos de sonidos. Poca a poco fue aplaudida por su profesionalismo, el cual la llevó a triunfar también en la industria del cine con su protagónico en House of Gucci y A Star is Born.

Sin embargo, recientemente, la celebridad se convirtió en protagonista de distintas noticias en las plataformas digitales y la prensa, debido a una situación que atravesó dentro de la gira que llevó a cabo desde hace algunas semanas. Las miradas de los fans se posaron en las presentaciones que dio con este proyecto llamado The Chromatica Ball, el cual finalizó el pasado 17 de septiembre en el Hard Rock de Miami.

Según quedó registrado en redes sociales, la cantante no logró terminar el último concierto de esta gira por culpa de un inesperado incidente que vivió en el estadio. La intérprete de Born This Way se vio obligada a cancelar el show, muy cerca del final, debido a una tormenta eléctrica que azotó el clima en la ciudad.

Las autoridades y los encargados de la seguridad del evento, decidieron que la mejor solución era detener el concierto por las fuertes lluvias que se generaron en la zona. La situación llevó a los organizadores a cancelar el resto de la presentación y dejar de lado la despedida que preparó la estrella.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Lady Gaga decidió pronunciarse al respecto y enviar un emotivo mensaje a todos sus fanáticos, asegurando que se encontraba muy afectada por lo que ocurrió en aquella fecha especial. La celebridad rompió en llanto y pidió disculpas por la suspensión de la presentación.

Gaga publicó una fotografía en la que mostró unas flores que le regalaron, además de expresar las sensaciones que tenía en su corazón por la situación que se dio. En el texto que compartió, la estadounidense puntualizó que su mayor deseo fue cantarle a sus fans el icónico tema Rain On Me bajo la lluvia, pero el clima no se lo permitió.

“Lo siento, no pude terminar el show, era demasiado peligroso, el rayo estaba siendo impredecible y cambiando momento a momento, te amo. Miren, durante años algunos de ustedes me llamaron “madre monstruo”, en mi corazón sabía que era mejor manteneros a salvo. Gracias por creer en mí. Este fue el mejor tour de mi vida y voy a apreciar este momento para siempre, me llevó mucho tiempo sanar, pero lo hice”, mencionó en el conmovedor mensaje, en el que afirmó que siempre buscó el bienestar de los asistentes.

“Claro, POR SUPUESTO, quería cantar Rain On Me para ti bajo la lluvia. ‘Prefiero estar seco, pero al menos estoy vivo’, supongo que de alguna manera sabía que este momento iba a pasar y estoy muy agradecida con ustedes, mis bailarines, mi banda, todo el equipo, todos mis familiares y amigos. La seguridad primero. Te quiero. Gracias por las flores y los aplausos y por la comprensión. La vida importa”, agregó.

Esta imagen llegó al perfil de la cuenta oficial de Instagram de la artista, luego de que subiera un video en el que manifestó lo afectada que estaba por la lamentable noticia.

“Realmente tratamos de terminar el espectáculo esta noche en Miami, pero no pudimos, porque incluso cuando las lluvias pararon, hubo un rayo que cayó directamente al suelo muy cerca de nosotros”, dijo la cantante, quien rompió en llanto frente a la cámara, mientras sostenía aquel ramo de rosas.

De igual manera, aprovechó para agradecer a todas las personas que asistieron al Hard Rock de Miami, ya que significaba mucho para ella este gesto de cantar y compartir todos sus trabajos musicales.

Es importante recordar que Gaga tenía prevista esta gira desde julio de 2020 para promocionar su sexto álbum, pero fue pospuesta por culpa de la pandemia de la covid-19. En dos ocasiones se movió la fecha de inicio, por lo que este suceso la impactó demasiado.

De igual forma, esta se convirtió en la tercera gira que la famosa no logró terminar de forma correcta y esperada, ya que en el pasado se vio obligada a cancelar 22 presentaciones que estaban incluidas en su gira Born This Way Tour, por problemas de salud que tuvo con su cadera.