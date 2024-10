Quién era Kompayaso, famoso humorista que murió tras haber estado en coma

¿Quién era Kompayaso?

“El diseño de la máscara fue una cosa muy curiosa, porque en realidad la idea original era cubrirme el rostro porque yo trabajaba en varias empresas con gente que veía un programa de televisión y no quería que si me iba mal se burlaran de mí en el trabajo. Un amigo me dijo que me fuera de payaso (...) me dio una máscara bien fea, agarré unas tijeras y la recorté y quedó peor. Así me la puse”, comentó.