Rafael Santos rompió el silencio y expuso si su esposa fue amante de Diomedes Díaz: “Acostumbrado a hacer cosas malas”

Rafael Santos, el primogénito del recordado Diomedes Díaz, protagonizó un tenso cruce en redes sociales con Betsy Liliana González, quien fue una de las parejas sentimentales del fallecido ídolo vallenato. El origen del conflicto surgió a raíz de unas declaraciones que ofreció el cantante en una entrevista reciente a El Mundo de Aco , las cuales, aunque no mencionaban nombres directamente, fueron tomadas como una clara alusión a González.

Las palabras del artista no pasaron desapercibidas para los seguidores del cantante, generando revuelo en plataformas digitales. Ante lo dicho, la expareja del ‘Cacique de La Junta’ reaccionó de inmediato, lanzando una respuesta contundente que avivó la controversia.

“A mí casi me lo borran, pero a la mujer de él su papá se lo borró primero y eso sí no lo dice”, comentó, junto a un emoji de risas. A esto agregó que “no le tenía miedo” al hijo mayor de su expareja, por lo que tomaría acciones.

Estas palabras de Betsy Liliana González causaron enojo en uno de los primogénitos de la familia Díaz, llevándolo a responder en redes sociales a través de un texto contundente. El cantante no se guardó nada, defendiendo a su pareja de las acusaciones que salieron a la luz.

“No entiendo por qué lanza afirmaciones sin pruebas, solo para llamar la atención. Mi esposa es una mujer ejemplar, de la cual me siento profundamente orgulloso. Mi padre siempre la respetó, ¡a ella y a nuestra familia! No se dejen engañar, porque quien está acostumbrado a hacer cosas malas, suele imaginarlas en los demás“, indicó en un post.