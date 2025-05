Exesposa de Diomedes Díaz reaccionó y se fue contra Rafael Santos; le hizo particular advertencia: “No le tengo miedo”

De acuerdo con lo que se observó, Rafael Santos, su primogénito, dialogó con El Mundo de Aco y no dudó en hablar acerca de sus hermanos, de los últimos días de vida de su papá , de los cambios en las dinámicas afectivas y de las exparejas del Cacique de la Junta.

El también vallenatero fue interrogado sobre la expareja de su padre con la que no tuvo una buena comunicación y, aunque no dio nombres, soltó características que lograron revelar la identidad.

“¿De todas esas mujeres que tuvo el Cacique, con cuál fue la que peor te llevaste, que no tuviste buena relación?”, preguntó Pérez.

“Había una que no nos dejaba entrar a ver a mi papá, pero te voy a decir una cosa: con esta me desquito, que la que lo dejó a él fue esa misma, y no fue por chuzo, porque casi que se lo borra”, dijo, entre risas.