Explosivas declaraciones de Rafael Santos sobre la muerte de Diomedes Díaz; destapó inesperado detalle: “Estaba mal rodeado”

Diomedes Díaz sigue siendo una figura emblemática dentro de la música colombiana, no solo por su talento innato y su inconfundible forma de interpretar el vallenato, sino también por el legado que dejó en distintas generaciones de oyentes. Su voz y su estilo particular marcaron una época y continúan vigentes en la memoria colectiva de los fanáticos del género.

No obstante, en los últimos días, nuevos comentarios volvieron a encender el debate público. Esta vez, las declaraciones provinieron de uno de los hijos del cantante, Rafael Santos y que ha puesto nuevamente en tela de juicio las circunstancias que rodearon su fallecimiento. Las palabras reavivaron la incertidumbre, dando paso a especulaciones que han generado gran revuelo entre los seguidores del artista.

Con bastante indignación y molestia, el cantante mencionó que no entendía por qué la salud de su papá se vio tan afectada, pues el equipo con el que trabajaba no hizo lo oportuno para salvarlo. Allí agregó que los médicos le informaron que el ‘Cacique’ llevaba muchas horas muerto, por lo que todo era sorpresivo.

“ Sí, mi papá estaba mal rodeado. Un mánager está para cuidar y proteger a un artista… Me dice el médico que cuando llegó a la clínica, mi papá ya tenía seis horas de estar muerto “, dijo en el espacio.

Rafael Santos, de igual manera, aseveró que su padre terminó una presentación en ese momento y se le notaba visiblemente adolorido, por lo que no entendía la razón por la que no lo llevaron al médico. A pesar de que el vallenatero no solía mencionar si estaba mal, las declaraciones de su hijo, que sorprendió al cantar en un avión, revelaron que sí estaba mal y se le podía ver así.