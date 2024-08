Mánager de Diomedes Díaz expuso detalles desconocidos de la muerte del artista y dejó dudas: “Tenía golpes”

“La muerte del Cacique me dolió mucho. Y vi en esa parte de que Diomedes tenía unos golpes. Tenía un golpe en la sien, tenía sangre en el ojo, tenía sangre en el oído. Entonces, como si lo hubieran golpeado y eso es lo que me puso a mí sospecha. Mi hija es investigadora judicial y me dijo: ‘Papi, mira la sangre que tiene Diomedes en el oído, mírale el golpe en la nariz, mírale el golpe aquí’. Entonces, eso me puso a mí en duda la muerte”, mencionó en el pódcast.