Reacción de Donald Trump y más personalidades, a la muerte de Robert Redford, ícono de Hollywood que falleció a los 89 años

Robert Redford, ícono del cine estadounidense de las últimas seis décadas, comprometido con la izquierda y padrino del cine independiente en su país, murió el martes por la mañana en Utah a la edad de 89 años.

Redford murió mientras dormía “en su casa en Sundance, en las montañas de Utah, el lugar que amaba, rodeado de sus seres queridos”, dijo su agente Cindi Berger en un comunicado. La familia “pide respeto a su intimidad”, agregó, sin informar la causa del deceso.

Con su insolente belleza, Robert Redford encarnaba una cierta cara de Estados Unidos: ecologista, comprometido, independiente y próspero.

El galán pecoso y de pelo despeinado hizo su gran debut junto a Paul Newman como el delincuente simpático en el Western hippie Butch Cassidy y el niño (1969).

Además actuó en otros grandes clásicos como El golpe (1973) y Todos los hombres del presidente (1976).

Reacción de Donald Trump a la muerte de Robert Redford

El presidente Donald Trump y también la actriz Maryl Streep estuvieron entre los primeros en rendirle tributo.

“Robert Redford tuvo una sucesión de años en los que no había nadie mejor”, dijo el presidente de Estados Unidos a la prensa cuando partía de la Casa Blanca y un periodista le informó de la muerte del actor.

“Hubo una época en la que era el más popular. Creo que era un grande”, añadió.

Meryl Streep

“Uno de los leones ha fallecido”, expresó Meryl Streep, quien actuó junto a Redford en África Mía (1985).

“Descansa en paz mi querido amigo”, agregó en un comunicado enviado a la AFP.

Jane Fonda

En un sentido mensaje, la actriz Jane Fonda se sumó a los homenajes.

“Me golpeó fuerte esta mañana cuando leí que Bob se había ido. No puedo parar de llorar. Significó mucho para mi y era una hermosa persona en todo sentido. Defendió un Estados Unidos por el que debemos seguir luchando”, expresó.

Después de 20 años como actor, Redford pasó detrás de la cámara convirtiéndose en director ganador del Óscar y cofundador del festival emblemático Sundance para aspirantes a cineastas independientes.

Activista ambiental comprometido, Redford también luchó para preservar el paisaje natural y los recursos de Utah, donde vivía.

Nacido como Charles Robert Redford Jr. el 18 de agosto de 1936 en Santa Monica, California, era hijo de un contador.

Redford tuvo cuatro hijos con su primera esposa, Lola Van Wagenen, pero uno de ellos murió cuando era bebé.