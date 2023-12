Reconocida ‘influencer’ implora ayuda por caso de violencia de género; “¿hay que esperar que haya muertes?”

Pero la violencia de género no para ahí, ya que, también haces pocos días, una reconocida ‘influencer’, conocida en la red social de Instagram como Fitness By Pauv , compartió un video en el que denuncia públicamente el supuesto acoso que está viviendo por parte de un hombre llamado Alberto Brevis.

“La Fiscalía tiene el proceso en ejecución desde febrero del presente año, y cuando iba a ser la audiencia la pospusieron hasta varios meses después en el año 2024, esto me parece injusto, he tocado muchas puertas, traté de hacer esto por mi cuenta, días enteros en juzgados con abogadas buscando cómo asesorarme, pero la justicia en mi caso no se ha visto reflejada, estoy más que disgustada, preocupada, los hechos que ha cometido este hombre no tienen nombre, y cuento poco a más sucesos de maltrato físico y psicológico que me ha ocasionado”, agregó.