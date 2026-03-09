Gente

Reconocido cantante vallenato fue detenido en Valledupar. Conozca las razones

Durante la jornada electoral en Valledupar, el cantante Jhonny “El Canario” Pacheco fue requerido por autoridades al confundir su ropa con propaganda política.

Valentina Rueda Rodríguez

9 de marzo de 2026, 8:43 p. m.
Jhonny ‘El Canario’ Pacheco explica incidente con las autoridades durante jornada electoral
Jhonny 'El Canario' Pacheco explica incidente con las autoridades durante jornada electoral

Durante la más reciente jornada de votación en Valledupar, el reconocido intérprete de música vallenata Jhonny “El Canario” Pacheco protagonizó un inusual incidente en la institución educativa Consuelo Araújo Noguera. El artista fue interceptado por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional bajo la sospecha de realizar proselitismo político dentro del puesto de votación, tras ser confundido por los logotipos que lucía en su camiseta.

El origen del malentendido

Según lo relatado por el propio artista, el episodio ocurrió cuando se disponía a abandonar el recinto tras ejercer su derecho al voto. Pacheco portaba un suéter de color blanco, caracterizado por una serie de estampados multicolores correspondientes a la marca internacional de ropa “Polo”.

De acuerdo con el testimonio del cantante, la repetición de los logotipos de la marca en la prenda llevó a los funcionarios de seguridad a interpretar que el diseño gráfico se trataba de una alusión directa a una figura política. En el contexto electoral, las autoridades tienen la instrucción de evitar cualquier tipo de propaganda dentro de los puestos de votación para garantizar la neutralidad del proceso.

El procedimiento de las autoridades

Pacheco relató a una emisora local que fue abordado por una funcionaria del CTI, quien le notificó el procedimiento de requisa.

Me aborda una funcionaria del CTI y me dice: ‘venga acá, hágame el favor, lo voy a requisar porque usted le está haciendo apología política a un candidato’”, indicó el intérprete durante la entrevista radial.

Ante la situación, el cantante explicó que se trataba exclusivamente de una prenda comercial y no de material de campaña. Sin embargo, para evitar una escalada del conflicto y ante la persistencia de las dudas por parte de los agentes sobre la naturaleza de la indumentaria, Pacheco accedió a retirarse la camiseta en el lugar de los hechos.

Estado de salud y desenlace

Tras el altercado, el artista manifestó haberse sentido afectado físicamente por la tensión del momento. Pacheco describió haber experimentado un fuerte cuadro de nerviosismo, el cual se tradujo en un intenso dolor de cabeza y molestias estomacales inmediatamente después de superar el incidente.

A pesar de la incomodidad vivida, el caso no pasó a mayores instancias legales una vez aclarada la naturaleza de la vestimenta por parte del cantante. Tras cumplir con el requerimiento de las autoridades y aclarar que no poseía vínculos con proselitismo alguno, el intérprete pudo retirarse de la institución educativa sin que se formularan cargos en su contra.

Hasta el momento, las autoridades electorales o policiales de Valledupar no han emitido un comunicado oficial detallando las causas técnicas de la confusión o ratificando el procedimiento realizado por los funcionarios presentes en el punto de votación.