Revelan la primera mujer con la que Piqué habría engañado a Shakira; fue novia de DiCaprio

Los principales medios de entretenimiento han estado bastante pendientes en el último tiempo de la ruptura entre Shakira y Gerard Piqué. Incluso, recientemente se conoció que el futbolista está saliendo con Clara Chía Marti, la cual tiene 12 años menos que él.

Jordi Martin, reconocido paparazi español, reveló este fin de semana nuevos detalles íntimos del defensor central del Barcelona y aseguró que hace cerca de 10 años la cantante colombiana le pilló la primera infidelidad.

“En este caso mi enemistad con Piqué viene desde hace muchos años, tengo una relación nefasta con él. Siempre he sabido de sus andanzas por Barcelona, porque al final es una ciudad pequeña”, indicó inicialmente en Antena 2.

El periodista, de igual manera, aprovechó el diálogo con ese medio para asegurar que el futbolista ibérico tuvo un pequeño romance en 2012 con la presentadora y actriz israelí, Bar Refaeli.

Pese a que tuvieron una fuerte crisis, el comunicador aseguró que Shakira terminó perdonando a Piqué y continuaron su relación. Además, señaló que la modelo también salió con Leonardo DiCaprio.

“A mí me llegaban muchísimas cosas de Gerard, pero yo no era quien para irme a hablar con Shakira. Esa crisis venía motivada porque le había pillado mensajes con Bar Refaeli, pero no solo fueron mensajes, fueron encuentros íntimos”, puntualizó.

Cabe recordar que Martin contó la semana pasada en el programa El gordo y la flaca cómo comenzó la relación entre Chía Marti y el campeón del mundo en Sudáfrica 2010.

“Se sabe que Gerard tiene un mejor amigo, y que Clara era la novia del hermano de ese amigo. Me dicen que Piqué quedó flechado desde la primera vez que la vio y cambiaron teléfonos. Empezaron a salir a escondidas”, afirmó el periodista en un principio.

Luego, agregó: “Piqué no solo le bajó la novia a este sujeto, sino que también lo despidió de Kosmos. En cambio, contrató a la chica. Esta relación comenzó con el engaño a Shakira y al pobre novio de Clara”.

Ante estas revelaciones, el futbolista se reunió con sus abogados y decidió hablar por primera vez desde que se confirmó su separación con Shakira, con el objetivo de reservar la intimidad de sus hijos y parar el flujo de informaciones sobre su nueva relación sentimental.

El ibérico denunció en un extenso comunicado que “estos reportajes e imágenes” ocasionan no solo un daño a su honor, sino que también son “un grave atentado contra los derechos de sus hijos”, cuya seguridad y protección representan para él su mayor preocupación.

“El seguimiento de algunos medios y paparazis ha sido continuo, viéndose nuestro cliente obligado a alterar su rutina diaria con el único fin de proteger a sus hijos, a su familia y a su entorno más cercano. Siempre ha respetado la actividad de los medios de comunicación y su derecho a la información, pero han cruzado límites”, indicó inicialmente.

Piqué aseguró finalmente que tomará acciones legales en contra de todas las personas que sigan vulnerando su vida personal. Además, enfatizó que confía en que todo se resuelva de la mejor forma posible.