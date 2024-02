Reviven brutal respuesta que recibió Manuela Gómez en ‘Protagonistas de Nuestra Tele’; le sacaron a bailar delicado tema del pasado

Protagonistas de Nuestra Tele 2012 se ubicó como una de las temporadas más famosas y comentadas de la televisión colombiana, a raíz de los participantes que integraron el grupo de aquella versión, los problemas que surgieron y los descaches que se vivieron en la competencia. Aquella propuesta marcó un antes y un después en el público, el cual recuerda con cariño.

Esa versión tuvo un detalle muy interesante a lo largo del tiempo, ya que le abrió las puertas a los concursantes para que fueran conocidos tras la competencia. De esta época salieron famosos como Sara Uribe, Elianis Garrido, Mateo Ramírez, Óscar Naranjo, Edwin Garrido y Manuela Gómez, una de las más polémicas.

Participantes de la temporada 2012 del reality. | Foto: YouTube Webzoneanime

De hecho, precisamente, Protagonistas de Nuestra Tele 2012 fue foco de reacciones en las plataformas digitales y los medios por las estrategias y jugadas que hacía Manuela Gómez durante la competencia. La paisa movió sus fichas y terminó creando un grupo, que era la contraparte del liderado por Sara Uribe.

Sus ataques, peleas y razones para nominar eran únicas, llevando al público a tener distintas opiniones sobre la participación de la antioqueña. Muchos le tomaron ‘raye’, mientras que otros aplaudían su astucia para desarrollar el juego de convivencia.

Sin embargo, pese a que todo ocurrió hace doce años, Manuela Gómez volvió a robarse la atención de los usuarios en redes sociales, debido a un clip que revivieron de un ‘Cara a cara’ que protagonizó. La colombiana no logró escapar, en aquel entonces, de la respuesta de una de sus compañeras, quien se habría pasado con las palabras.

Foto: Instagram @manugomezfranco1 | Foto: Foto: Instagram @manugomezfranco1

Fuerte respuesta que le dio Kelly a Manuela en Protagonistas de Nuestra Tele 2012

De acuerdo con lo que se apreció en un contenido, una persona en X, antes conocido como Twitter, decidió revivir una de las escenas más polémicas e inesperadas de la famosa sección del reality. El internauta habló de la ‘arrastradota’ que le habían dado a Manuela Gómez, teniendo en cuenta su tono desafiante y complejo a la hora de ‘amenazar’.

En el clip se pudo ver que Andrea Serna, famoso rostro del formato por muchos años, dijo: “La siguiente persona en pasar adelante es Manuela”. Ahí la paisa se puso de pie y se dirigió al centro, llamando a Kelly como “su opción”.

“Kelly, yo te amenazó porque no me generas absolutamente nada de confianza. No sé a qué estás jugando tú ahora, últimamente, te he notado muy cerca de mí, no sé si eso sea bueno, sea malo, no, o sea, no me inspira confianza. Entonces te pido el favor que si me vas a brindar una amistad sea sincera, pero si no, entonces preferiría que no me dirías la palabra en esta casa”, dijo, bastante tajante y seria.

Kelly, que estaba en el grupo de Sara Uribe y Diana X, no se contuvo y terminó soltando una respuesta que muchos consideraron “pasada”.

Exparticipante de la edición 2012 de Protagonistas de Nuestra Tele. | Foto: Fotograma, 0:20, Entrada Protagonistas de Nuestra Tele 2012 - YouTube webzoneanime

“Okay, Manuela, la verdad no he visto que me haya acercado a ti, que el día de la actividad de los poemas me nació escribirte eso porque pienso que eres una persona que realmente lo necesita... a mí no me asusta que me amenaces, no me asusta que muchos me amenacen y que quede con la camiseta roja”, dijo al inicio.

La ahora empresaria fue clara en mencionar un tema delicado de la influencer, pues se refería a su familia y a la falta de amor que había recibido desde joven. Tales palabras fueron tan fuertes, que Edwin Garrido quedó sin palabras y pasmado.

“Es más, no me asusta irme para mi casa porque, gracias a Dios, en mi casa me espera una mamá y una familia con mucho amor. De corazón, yo deseo que te ganes este reality para ver si eso llena todos esos vacíos que tienes, ya que en los veintitantos años que tienes de vida no has podido”, concluyó.