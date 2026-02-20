‘Ricardo Jorge’ dio importante paso con la mujer que lo flechó; se casó en ceremonia especial: “Tocó darle el ‘sí’”

Julián Orrego se robó las miradas y el cariño de millones de personas con el trabajo que realizó en las temporadas de los Mundiales de hace varios años. El artista se consagró con su personaje de Ricardo Jorge, el cual apareció en las promocionales de los mundiales de fútbol de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Con el paso de los años, su rostro enamoró y conquistó al público, el cual se quedó con la famosa frase “Así es, Ricardo Jorge”, con la cual arrancaba cada video que grababa. Su toque gracioso fue clave para despertar interés en los fanáticos, quienes no se perdían los clips protagonizados por el ‘torpe’ reportero que siempre estaba en “el lugar equivocado”.

Sin embargo, recientemente, Julián Orrego llamó la atención de sus fieles seguidores con una inesperada noticia que compartió, enfocada en una importante decisión que tomó para futuro. En un carrete, el músico destapó un instante íntimo de su realidad, enfocado en el matrimonio que tuvo con Lía, artista plástica.

En las postales se observa al actor este momento cargado de emociones, posando junto a su pareja con los anillos, sus seres amados y el mar de fondo. Ambos lucen vestidos de negro, mientras presumen las joyas con las que unieron sus vidas.

“Tocó darle el ‘sí’ a mi peque, el día más hermoso de mi vidaaaaa, casarme con mi niña esperando nuestro primer hijito… gracias a mi familia, a mis buenos amigos que siempre están firmes, a Dios y a mi viejo que está en el cielo derramando felicidad sobre todos nosotros… qué puta felicidad, @liaa.a.aa te amo mucho pequeña”, escribió en el pie de foto.

Cabe recordar que Julián Orrego es procedente de Villavicencio y siempre se inclinó por el arte, plasmando su amor y pasión por el rock, formando parte de El Sie7e, agrupación que hoy se conoce como Rocka. En plataformas se dio a conocer con su personaje, trabajando después con marcas y proyectos distintos.