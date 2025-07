Rodrigo Candamil es blanco de críticas por tener arrogante actitud con la chef Belén Alonso: “Muy lindo, pero muy soberbio”

Su salida no solo marcó un momento emotivo en la cocina más famosa del país, sino que también desató una ola de críticas hacia él en redes sociales.

Muchos televidentes consideraron su actitud como arrogante e irrespetuosa, especialmente al no aceptar la recomendación de la chef mexicana de cortar con una mandolina, notarse molesto por la sugerencia y además, por asegurar ante las cámaras que no sentía que la ayuda de la chef le sirviera de algo.

Las redes sociales no tardaron en ser la plataforma en la que salieron a relucir comentarios que rechazaban la actitud del famoso actor de La ley del corazón.

Reacciones en redes al trato de Rodrigo Candamil a la chef Belén Alonso

Estos fueron algunos de los comentarios y las críticas que se dieron en contra del actor: “Que Rodrigo sea tan déspota con la chef Belén me parece terrible, no escucha, es terco y critica lo que le dicen o hacen los demás”; “No entiendo la rabia de Rodrigo con Belén. Yo me ofendí con Raúl cuando peló un plátano con un pela papas, pero ofenderte porque te sugirieron que cortaras con una mandolina? Hazme el favor y te vas a ver la ley de la seriedad”; “Hoy Candamil se escachó en actitud, pero lo que dijo Belén es cierto”.