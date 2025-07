Rodrigo Candamil expuso en SEMANA su verdadera opinión de Belén Alonso al salir de ‘MasterChef Celebrity’; no se guardó nada

“Yo creo que no afectó mi desempeño, en sí en mi resultado. A la chef, la verdad es que yo no la conozco, conozco su figura como jurado allí en MasterChef , pero creo que quería disputar un lugar polémico al lado de Jorge, inicialmente, quien entre comillas tiene la línea dura entre un rol de los jurados. Creo que en esa repartición de roles, ella estaba intentando encontrar con su personalidad, realmente cuál era el rol que iba a cumplir como jurado”, indicó.

“Mi mayor regalo ha sido el cariño de la gente, he recibido infinidad de mensajes. Con mi trabajo no he recibido una respuesta tan masiva como lo he recibido con esta salida de MasterChef y las expresiones de cariño y de solidaridad, también de rabia, frustración y de empatía que ha mostrado la gente con respecto a mi participación en el reality han sido monumentales", dijo.