Sara Uribe confiesa si tendría o no aventuras con otra mujer

“Respeto muchísimo los gustos de cada persona. A mí me encantan los hombres”, fue la respuesta directa de la presentadora paisa a dicha pregunta, que de inmediato le dio la vuelta al mundo a través de las redes sociales, gracias a que fue reposteada por otras cuentas de Instagram encargadas de seguir los pasos digitales de famosos colombianos como Sara.

Pero esto no fue lo único que Sara se limitó a responder. Otra de las preguntas tenía que ver con su actual estado sentimental. Desde que Uribe terminó su relación con el futbolista Freddy Guarín, con quien vivió en China y tuvo a su único hijo Jacobo; no se le ha vuelto a ver relacionada con otro hombre, ni siquiera uno que no tenga nada que ver con la movida de los medios de comunicación del país.