Se confirma quien es el primer finalista de Masterchef Celebrity 2023; la noticia sorprendió a los televidentes

Desde el primer momento en el que se explicó la dinámica del reto, la reconocida actriz Carolina Acevedo reveló que no creía que fuera a ser la ganadora del capítulo en específico, pues aunque tenía en mente una deliciosa preparación, esta no contaba con varios de los requerimientos que el exigente grupo de jurados está teniendo en cuenta en el punto en el que se encuentra la quinta temporada del concurso transmitido por las pantallas del Canal RCN.

No obstante, a Adrián Parada, Nela González y Daniela Tapia no les fue tan bien como esperaban, ya que le faltó cocción a la proteína del plato, es decir, el pollo les quedó crudo, lo cual es imperdonable en este ciclo de la competencia gastronómica, pues es imposible que los profesionales de ‘la mejor cocina del mundo’ degusten un plato que no está en condiciones.