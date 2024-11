Se filtra foto de Liam Payne que podría revelar la verdad detrás de su muerte: así fueron sus últimos minutos

Hace más de un mes que, los fanáticos de One Direction se enteraron de la lamentable muerte de Liam Payne, uno de los exintegrantes de la agrupación que, durante más de cinco años enamoró a millones de personas a nivel mundial con canciones como What Makes You Beautiful, Little Things, Kiss You y Midnight Memories, luego de que cayera de forma inexplicable del tercer piso del hotel en el que se estaba hospedando en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.