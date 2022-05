“Se me olvidó”: Carolina Cruz se disculpó con Ana Karina Soto en redes, este fue el motivo

La reconocida presentadora Ana Karina Soto, recordada por su participación en el reality Protagonistas de novela del Canal RCN, ha revelado por medio de sus redes sociales que ha tenido unos meses complicados en materia personal. Meses atrás se conoció que la nortesantandereana padece de una delicada enfermedad conocida como endometriosis y adenomatosis, el mismo padecimiento que tiene Laura Acuña.

Ahora, a su problema de salud, se le suma un inconveniente relacionado son la salud de su madre. La presentadora, días atrás, publicó una foto en sus redes sociales personales en la que se ve que sostiene la mano de su mamá en el hospital. Aunque la publicación no explicaba el motivo por el que estaba hospitalizada Juana Arévalo, madre de Ana Karina.

Según información, doña Juana habría sufrido un accidente en el que se habría caído por unas gradas, lo que le ocasionó un fuerte golpe por el que fue llevada inmediatamente a urgencias, ya que, por suerte, se encontraba acompañada de Gustavo Soto, esposo de la señora y padre de la presentadora del programa Buen Día Colombia.

Pese a los inconvenientes personales que se han venido presentado en la vida de la presentadora, esto no fue impedimento para que celebrara su cumpleaños en compañía de sus seres queridos, el pasado sábado 30 de abril. La presentadora compartió varias fotos de su cumpleaños número 42 por medio de su cuenta de Instagram.

Muchos de los amigos y colegas de la presentadora se tomaron algunos minutos de su tiempo para enviarle bendiciones y felicitaciones a la presentadora en su día; sin embargo, la empresaria y presentadora Carolina Cruz le ofreció un sentido mensaje a su colega y amiga ya que olvidó la fecha de cumpleaños de Ana Karina.

Cruz se encargó de exponer su ‘olvido’ y la situación en una historia de Instagram en la noche del domingo 1 de mayo. La presentadora compartió una foto y también un comentario en el que recordó los buenos momentos que pasó en compañía de su amiga.

“Amiiiiii se me olvidó!!!! No puede ser!! Pero para recordar que más vale tarde que nunca, Instagram me lo recordó jajajaja @karylamas te adoro y te aplaudo siempre, eres maravillosa!! Que se sigan cumpliendo los deseos de tu corazón P.D: nos vemos con mucho colágeno en esa foto”.

Luego del mensaje Ana Karina Soto no dudó en compartir la historia de Cruz en las suyas; además le contestó: “Te amoo amiii linda”.

“Falso y peligroso”: advertencia de Carolina Cruz a sus seguidores involucró al Invima

Carolina Cruz, que actualmente es una de las principales presentadoras de Día a día (Caracol Televisión), sorprendió esta semana a sus seguidores y denunció públicamente que están usando su imagen para realizar publicidad engañosa.

Mediante las historias de Instagram, la empresaria vallecaucana compartió una serie de publicaciones de los supuestos productos para adelgazar que están promocionando con su nombre, lo cual la tiene muy preocupada.

La modelo, de igual manera, puntualizó que en ningún momento ha utilizado ese tipo de artículos de belleza. Además, les advirtió a sus fanáticos que omitan esas piezas publicitarias debido a que son una estafa.

“Esto es falso, esas cápsulas son un veneno. Eso es muy peligroso, jamás he consumido ese producto. Ni idea qué contenga. ¡Ojo! No arriesguen su vida, esto es una estafa”, puntualizó Cruz.

La presentadora de Caracol Televisión también aprovechó el momento y etiquetó al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) para que le haga seguimiento a este caso.