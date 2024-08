“Sé que hay una tercera persona”: Nanis Ochoa habló en SEMANA sobre el aterrador video de Mauricio Leal

Nanis Ochoa reveló su opinión frente al último video de Mauricio Leal

“Anoche, antes de dormirme, me mostraron el video, me dijeron ‘mira, ¿si ves que tal vez él fue el que hizo eso y que, probablemente, se suicidó?’ Yo en ningún momento he llegado a pensar que él lo había hecho. Las personas que lo conocíamos, sabíamos que él era un ser de luz, que amaba a su madre, que no estaba ni deprimido, ni tenían ningún motivo para hacer esto”.