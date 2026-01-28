Se revelan los posibles números ganadores de la lotería para el 29 de enero, según Walter Mercado

El legado de Walter Mercado continúa vigente, y su voz sigue siendo importante para millones de seguidores gracias al trabajo de su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado, pues desde el día de su muerte se ha encargado de mantener vivas las enseñanzas y predicciones que el vidente dejó durante décadas de trayectoria.

Para este jueves, 29 de enero, se revelaron las predicciones para los 12 signos del zodiaco. Además, de los números que podrían atraer la fortuna en juegos de azar.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Los retos relacionados con promesas y compras se afrontan con interés y determinación. La clave estará en buscar asesoría profesional cuando surjan dudas.

Números de la suerte: 4, 15, 22.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Antes de tomar decisiones importantes, se recomienda analizar cuidadosamente la información disponible, ya que las apariencias podrían ser engañosas.

Números de la suerte: 13, 42, 6.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Expresar necesidades y expectativas permitirá fortalecer vínculos y evitar malentendidos. La apertura emocional favorecerá las relaciones cercanas.

Números de la suerte: 7, 19, 24.

Los signos del horóscopo chino que estarían siendo víctimas de infidelidad; así podría descubrir a su pareja

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Se beneficia de los viajes cortos y de romper con la rutina. Compartir nuevas experiencias con familiares o amigos renovará energías y reforzará lazos afectivos.

Números de la suerte: 7, 47, 30.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Reconocer debilidades y fortalezas permitirá avanzar con mayor seguridad. Expresar lo que incomoda, siempre con respeto, será liberador.

Números de la suerte: 13, 11, 50.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Evitar el exceso de exigencia y fomentar el trabajo en equipo ayudará a resolver conflictos de manera más eficiente.

Números de la suerte: 29, 15, 7.

Aunque el astrólogo falleció en el año 2019, continúa siendo uno de los referentes para los amantes del horóscopo. Foto: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

La vida social se activa con nuevas amistades y aprendizajes provenientes de personas más jóvenes.

Números de la suerte: 10, 15, 32.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Tanto en el ámbito personal como laboral, la comunicación clara permitirá alcanzar acuerdos productivos.

Números de la suerte: 15, 29, 1.

Los tres signos del horóscopo chino que deberían prestar atención especial a su salud, según la IA

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Se destaca por su facilidad para obtener nuevos conocimientos. El interés por la tecnología y la comunicación digital abrirá puertas inesperadas.

Números de la suerte: 5, 34, 8.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Encuentra alivio al expresar ideas y pensamientos, siempre cuidando la forma de hacerlo. Actividades que estimulen la mente resultan especialmente favorables.

Números de la suerte: 45, 12, 9.

El astrólogo logró acertar con varias de sus predicciones y visiones. Foto: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Observa avances en situaciones que parecían estancadas. La atención al detalle y una actitud positiva serán claves para lograr cooperación y buenos resultados.

Números de la suerte: 12, 20, 28.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Enfrenta recuerdos del pasado que aún influyen en su presente. Identificarlos y liberarse de ellos permitirá avanzar con mayor claridad emocional hacia el futuro.

Números de la suerte: 5, 47, 23.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.