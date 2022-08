¿Se separó? Alejandra Azcárate aclaró dudas de sus seguidores en redes sociales

Alejandra Azcárate es una de las mujeres más populares de la farándula colombiana. En su perfil de Instagram cuenta con una comunidad de 3,3 millones de seguidores y acostumbra a publicar contenido bastante diverso y creativo para interactuar con sus fans.

En 2021, la presentadora atravesó un verdadero calvario luego de que estallara el sonado escándalo de la ‘narcoavioneta’, que fue incautada con un enorme cargamento de 446 kilos de cocaína.

A causa del escándalo, Alejandra Azcárate y su esposo Miguel Jaramillo vivieron duros momentos, no solo por cuenta de las investigaciones alrededor del caso, sino también por la subsecuente avalancha de críticas, insultos y señalamientos en redes sociales.

“Nos acostamos un domingo siendo un publicista y una artista, y amanecimos el lunes en la categoría de unos mafiosos. Todo pasó muy rápido, yo ni entendía lo que estaba sucediendo”, comentó Azcárate en una entrevista exclusiva con Juan Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, en abril de este año.

“Siempre he tenido una certeza total de la honorabilidad de Miguel. Mi familia es mi fibra más delicada y es lo que me ha permitido soportar esto de pie”, enfatizó la presentadora en aquella conversación.

En los meses posteriores al escándalo, los seguidores de Alejandra Azcárate notaron un detalle en sus redes sociales: había dejado de compartir fotografías junto a Miguel Jaramillo, su esposo. De inmediato, los rumores y especulaciones comenzaron.

Sin embargo, la misma Azcárate se encargó de despejar todas las dudas. A través de su cuenta de Instagram, habilitó una caja de preguntas y respuestas que fue aprovechada por un internauta para hacer la siguiente interrogante: “¿Te divorciaste?”

“Que yo sepa no, pero de aquí a mañana te doy bien el dato”, escribió la artista en su respuesta.

Una segunda pregunta también tuvo que ver con Miguel Jaramillo: “¿Qué es lo que más disfrutas de los planes que haces con tu esposo?”.

En su respuesta, Alejandra Azcárate aclaró en su totalidad por qué no acostumbra a publicar demasiados momentos junto a su pareja en redes sociales. De hecho, se trata de una práctica común en las personalidades que son figuras públicas en redes sociales, pues algunos prefieren reservar los detalles de su vida íntima, precisamente, en la intimidad.

“Que no los muestro en redes sociales, los vivo”, respondió Azcárate ante la pregunta del usuario de Instagram.

Estuvieron separados por unos meses

“Mi vida se vino abajo en su totalidad. Fue un derrumbe absoluto en 24 horas”, dijo la comediante luego de que se desatara un escándalo a finales del mes de mayo del año pasado, cuando un cargamento de droga fue decomisado en la isla de Providencia. En la avioneta se transportaban 446 kilos de cocaína que pertenecían a una sociedad en la que su esposo, Miguel Jaramillo Arango, aparecía como accionista.

En varias ocasiones, Jaramillo aseguró que no estuvo involucrado en el delito del narcotráfico, ya que para ese momento él ya no figuraba como accionista de la sociedad. “Yo no tengo injerencia alguna sobre esa sociedad, ni tengo acciones, ni tengo representación legal ni tengo intereses. El dueño de esa sociedad hoy en día es el señor Fernando Escobar, al igual que el dueño de la avioneta capturada con droga”.

En medio de una entrevista con el programa Los Informantes, Jaramillo mencionó los difíciles momentos que tuvieron que a travesar él y su pareja, tanto así que tuvieron que separarse por unos meses. “No le puedo pedir perdón porque no cometí ningún error. Lo único que le puedo decir es gracias y ojalá la vida nos dé la oportunidad de continuar juntos”, manifestó el manizaleño, visiblemente afectado.

Posteriormente, precisó: “Estuvimos separados de común acuerdo cerca de cinco meses. Hoy en día tenemos conversaciones nobles y palabras buenas para compartir. Sin embargo, estamos lejos de haberlo superado y no sé si lo haremos”.

Pese a estas declaraciones, una publicación de la comediante en su cuenta personal de Instagram da a entender que están juntos como pareja, que el amor está más vivo que nunca y que el suceso de la narcoavioneta es parte de un episodio más superado por la pareja.

“Haber hecho el camino de Santiago de Compostela fue una experiencia engrandecedora desde muchos puntos de vista, pero lo realmente relevante fue constatar, una vez más, la importancia que tiene el haber encontrado con quien construir uno apacible en la vida”, señaló Alejandra Azcárate.

Además, la presentadora aprovechó para hacer una reflexión acerca del matrimonio y su verdadero significado: “Un matrimonio, una relación honesta bajo el formato que sea, considero que es una alianza sana que, lejos de seguir los renglones de la teoría, exige una concienzuda práctica. Amar no es un verbo, es un arte, un estado que se cultiva y un compromiso que se labra con el otro. La lealtad prima, ese valor poderoso que genera un arraigo sólido y que permite navegar en las aguas mansas y en las turbulentas”.