Sebastián Yatra, desde una limusina, promociona nueva canción que tiene pullas a su exnovia, Aitana

“Es que toda la historia que estoy por contar, es de la que más orgulloso he llegado a estar. ¡Y dentro de esta historia, Los domingos, se sintió siempre como el comienzo de algo! Y eso me parecía especial”, reconoció el colombiano en sus redes sociales, dando pistas sobre su nuevo álbum, que pronto verá la luz y que promete estar lleno de referencias a Aitana. “Algunas canciones para llorar, otras para reír, bailar, dedicar, hacer el amor, ilusionarte, agradecer, inspirarte, recrear el pasado y crear el futuro. Lo que tienen todas estas canciones en común es que me han hecho sentir y ojalá les pase lo mismo a ustedes”, reveló Yatra.

Y la primera que hemos podido escuchar es ‘Los domingos’, en cuyo videoclip aparecen lugares en los que ambos estuvieron juntos y que, es innegable, han dejado una marca en el corazón del cantante. Pero no solo eso, sino que su letra deja entrever cómo comenzó su relación con la catalana, confirmando además que no surgió nada entre ellos hasta que Aitana rompió con Miguel Bernardeau.

“Tengo un plan detallado en mi mente / Lo escribí un 16 de noviembre para ti / Pero nunca me atreví / El destino nos puso de frente/ Te esperé, y esperé suficiente” (...) “Pero tú lo sabes, tú lo sabes bien / Las mejores cosas son las que se esperan / Ya hace mucho tiempo tú estabas con él / Y no se te dio lo de ser traicionera / En mi plan estaba si te vuelvo a ver / Y, por fin, estás soltera / Todo lo que yo iba a hacer para que me quieras / Empezaría por una canción de amor / Terminaría con un “¿Hoy qué vas a hacer?” / Te llevaría donde nadie te llevó / Para poder volverte a ver / Me inventaría que un beso se te quedó / Dime qué día te lo puedo devolver / Contestarías: “Ahora mismo, corazón” / Para poder volverme a ver y sin saber / Acabaría en tu habitación y empezaría una relación /De esas que no acaban los domingos”.