Shakira, bajo el marco de su gira ‘Las mujeres ya no lloran’, volvió a dar de qué hablar en los medios internacionales, ya que decidió sorprender a su público con grandes regalos en pleno show. La barranquillera vivió dos noches especiales en Medellín, donde logró cumplir sus citas musicales tras imprevistos que se salían de sus manos.

Sin embargo, durante el segundo concierto en Medellín, Shakira optó por llevar al escenario a una persona que estuvo con ella durante muchos años y se convirtió en uno de sus grandes amigos. Se trató de Carlos Vives, quien no dudó en aceptar esta invitación, para interpretar el exitoso tema La bicicleta .

View this post on Instagram

“ Yo la conocí cuando ella llegó a la capital, ya yo estaba en la televisión en Colombia, ya empezaba a ir a la radio, cuando empecé a verla, y era una culicagada, una pelaita chiquita vestida para triunfar con su disco en las emisoras a las 5:30 de la mañana. Cuando yo la saludé ya yo era un viejo, y le pregunté si su nombre era artístico y me dijo que era su nombre real, en ese momento nos hicimos llaves, ella empezó a salir en televisión igual que yo, siempre tuvimos afinidad”, comentó en ese entonces.

“A mí no se me había pasado por la mente hacerla con Shakira, pero él vio algo en la canción y se le envió a Shakira. En ese momento empiezo a recibir mensajes de ella y me dijo: ‘Carlos, ahí recibí La bicicleta, le hice un cambio al sonido, ¿te gusta?‘. Ella le cambió el nombre a la canción de una vez, pasamos de El vallenato desesperado a La bicicleta y fue un gol", agregó, revelando detalles de la unión musical.