Shakira hace historia en Medellín: así conquistó a su manada y dejó un sello en la ciudad

Shakira cerró con broche de oro en la ciudad de Medellín la primera etapa de la gira ‘ Las mujeres ya no lloran ’. Fueron dos noches mágicas donde colombianos y extranjeros pudieron disfrutar el repertorio de la cantautora en el estadio Atanasio Girardot.

“Yo no me quiero ir. Estoy enamorada de esta ciudad. Hoy cerramos, aquí en Medellín, y con broche de oro, esta primera etapa de nuestra gira en Latinoamérica. Muchísimas gracias por esperarme. No hay mejor reencuentro de una loba con su manada, de su tierra”, afirmó con entusiasmo la estrella mundial.