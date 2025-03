Shakira abrió su corazón sobre “dolor” tras su separación; reaccionó a gritos del público en contra de Piqué: “Digan lo que quieran”

Shakira sigue deslumbrando a su público internacional con la gira Las mujeres ya no lloran, la cual hizo su paso por Colombia, Chile, Perú, Brasil y México, donde dejó huella con una extensa lista de shows. Este éxito fue aplaudido por millones de personas, quienes al pendiente de futuras fechas en otras ciudades o países.

En medio de este recorrido, la barranquillera concedió una entrevista a Danielle Dithurbide, para N+ , donde dialogó de su proceso personal y el camino que ha recorrido desde el instante en que resurgió. La colombiana no negó ninguna parte de su pasado, sincerándose sobre lo que cargaba internamente, pese a lo feliz y emocionada que se encontraba.

“Eso de los procesos de sanación tarda muchos años. Pero mira, una cosa que he aprendido es que uno puede ser feliz incluso con un dolor. Un dolor profundo, o alguna herida que no sana. Como cuando uno está en la fiesta que ya te duelen los pies, pero sigues bailando. Eso me ha pasado”, comentó.