Ángela Aguilar destapó inesperada opinión sobre ruptura amorosa que atravesó Shakira: “Se me hace la cosa más chistosa”

Shakira y Gerard Piqué continúan como foco de noticias en los medios internacionales, debido a todo lo que desató su ruptura amorosa, ocurrida en 2022. La expareja no logró salir de las opiniones mediáticas, pese a que su relación habría mejorado en temas de comunicación.

“No manches, cómo la admiro, o sea, se me hace la cosa más chistosa porque, pues uno puede separarse de alguien y no obtiene dinero, pero ella sacó una canción y está facturando sus desgracias”, dijo ante cámaras, plasmando una sonrisa.