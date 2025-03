Shakira se enfrenta a Piqué por pelea millonaria que involucra fuerte tema del pasado: “Es una auténtica miseria”

“Shakira dice que no tiene ningún afán en malvender la casa, que prefiere esperar a que haya un comprador que se acerque a las cifras que ella quiere, pero Piqué dice que no, que necesita el dinero, que quiere el 50%. Shakira no quiere regalar ni un euro y Piqué tiene mucha prisa. Él quiere construirse una casa a las afueras de Barcelona con Clara Chía y lo que está exigiendo a Shakira es que vendan ya. Yo no creo que Shakira quiera tener esta casa en Barcelona porque ella tiene su casa en Miami, simplemente lo que ella quiere es recuperar la inversión que hizo y el precio que ella estipula es el acorde a las casas de esa zona”, apuntó el español.