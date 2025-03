Shakira lidia con radical condición que le habría puesto Piqué por tema de sus hijos; Clara Chía estaría involucrada

Shakira y Gerard Piqué han estado en el centro de la atención mediática debido a su relación y los constantes rumores que la rodean. En las últimas semanas, se ha discutido sobre las negociaciones que intentaron establecer en relación con la crianza de sus hijos, Milan y Sasha. Finalmente, los niños viajaron junto a su madre como parte de la gira ‘Las mujeres ya no lloran’.

Según lo recopilado en redes sociales, Jordi Martin comentó que el español le solicitó a su expareja que no lo mencionara en sus conciertos, evitando que el nombre de su novia y el suyo quedaran como foco de atención de los fans. Este punto se habría puesto en la mesa como condición para que él regresara a Miami y cuidara a Milan y Sasha.

“Si tú quieres que vuelva a Miami y me quede al cuidado de los niños, te pido que no menciones en ninguno de los conciertos que te quedan ni a mi pareja ni a mí. No hagas insinuaciones”, dijo el español, compartiendo información que habría recopilado.