Shakira estrenó video de ‘Última’ y revivió el dolor que le causó Gerard Piqué: “Es una canción muy personal”

Este lanzamiento, cargado de canciones que abordan sus vivencias más recientes, no solo marcó su regreso al escenario musical, sino que también se convirtió en parte de su gira Las mujeres ya no lloran World Tour .

Shakira estrenó video oficial de Última, canción que habla de la ruptura con Gerard Piqué

“Teníamos todas las pistas terminadas, pero pensé: ‘No, no puedo cerrar este álbum. Me voy a ahogar con esta canción. Esto está atrapado aquí, es un quiste, necesito sacarlo’. Es la última canción que planeo escribir sobre ya sabes quién y que no debería tener nombre: Voldemort”, dijo la colombiana a The New York Times, luego de estrenar su álbum.