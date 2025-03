Shakira confesó que su salud se ha visto afectada por las cancelaciones de sus ‘shows’: “Se me bajaron las defensas”

El paso de Las mujeres ya no lloran World Tour de Shakira sigue arrasando en su paso por Latinoamérica. Con una producción de nivel mundial, una pantalla de 49 metros, un cuerpo de bailarines excepcional y arreglos musicales innovadores, el show de Shakira es una experiencia que sigue dejando huella. En sus más recientes conciertos en Guadalajara, México, la cantante cautivó a cerca de 90 mil personas que se reunieron en el Estadio Akron.

A punto de llegar a Ciudad de México en donde tendrá siete fechas, la barranquillera mostró en sus redes sociales la exigente rutina de ejercicio con la que se prepara previo a cada concierto. Ante sus 91,5 millones de seguidores en Instagram la cantante contó por primera vez qué hace antes de cada presentación. Esto es lo que hago antes de cada concierto, ” como si dos horas sobre el escenario no fueran suficientes. Primero hago hip thrust , abdomen y estiramiento”, comenzó contando la barranquillera.

Sobre lo sucedido en Chile, la artista contó: "Se me bajaron tanto las defensas y fue muy estresante con las cancelaciones que acabé enferma, tosiendo terrible. Estuve muy enferma y los shows en Buenos Aires los hice enferma, afortunadamente salieron bien gracias a Dios. La cortisona que me dieron me ayudó a dejar de toser, tenía mucho miedo de tener un ataque de tos en el escenario”.