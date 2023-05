Shakira: La historia de los ilustradores que se encargaron de dar vida al video de ‘Acróstico’, la nueva canción de la colombiana

¡Shakira no para! Este año comenzó con pie derecho gracias a la colaboración que hizo con el productor argentino Bizarrap, la Session 53, que se convirtió en un éxito al instante, pues tan solo en YouTube acumula más de 535 millones de reproducciones. Semanas después, compartiría TQG con su compatriota Karol G, que también encabezó los listados por varios días; y este jueves 11 de mayo, sorprendió con Acróstico, una canción que se aleja de su ruptura con Piqué y se convirtió en un emotivo canto de amor a sus hijos, Sasha y Milan.

La estética del video de esta última canción es también distinta y se aleja de la Shakira sexy que hemos visto en sus anteriores producciones. Esta vez, apostó por una pieza audiovisual en la que una pajarita es protagonista y arma un nido a medida que suena la canción, en el que cuida a sus dos huevos hasta que nacen. Posteriormente busca el alimento para ellos y les enseña a volar.

El trabajo audiovisual estuvo en manos de la empresa costarricense Producciones Luz Marina, conocida por trabajar anteriormente con artistas de la talla de Alicia Keys, Ricardo Arjona y Nicky Jam, entre los más destacados.

Sería a través de la disquera de la barranquillera, Sony Music, que el video quedó en manos de esta compañía, liderada por Marlon Villar, quien ya había realizado otros trabajos audiovisuales para la disquera.

Shakira de vacaciones en Dubai en compañía de sus hijos, Sasha y Milán. - Foto: Cuenta de Instagram: Shakira

Villar contó varios detalles detrás de Acróstico: “Entre el primer y segundo verso, las primeras letras de cada frase, deletrean los nombres de los hijos de Shakira. Entonces, como tiene esos nombres ocultos dentro de la canción, ellos pensaron en que era muy bonito hacer un video lírico para presentar el sencillo. Ahí fue donde nos llamaron a nosotros, porque ya habíamos hecho varios proyectos con ellos y ahora querían que les hiciéramos una propuesta; no querían algo común sino que tuviera algo de contenido”, tal como lo publicó el diario La Nación de Costa Rica.

El director de Producciones Luz Marina reveló que desde un comienzo apostaron por ilustraciones cuyo estilo de animación se asemejara a un libro infantil, toda vez que se trata de un tema cuya letra involucra a los hijos de la cantante.

Una vez se lo propusieron a Shakira, la colombiana dio su visto bueno pues la idea le encantó ya que estaba en sintonía con lo que ella buscaba reflejar con esta canción.

“La idea era hacer una animación que pudiera tener una analogía, que pudiera tener lógica con la situación actual de la cantante. Pero, sobre todo, con lo que ella expresa en la canción. Queríamos que estéticamente tuviera lógica con las edades de los hijos y tuviera este feeling infantil y sencillo, con una sensación de pureza en el tratamiento de la imagen”, añade Villar en La Nación.

Marlon Villar, director de Producciones Luz Marina, de Costa Rica. - Foto: Foto: Marlon Villar

En este proyecto trabajaron al menos 10 personas, así como la compañía costarricense de post producción La Sala Post.

Contó además que Shakira estuvo muy involucrada en todo el proceso, “pero igual fue muy respetuosa en cada una de las etapas. A ella le iban gustando todos los avances, entonces el proceso fue muy fluido”.

Villar no ocultó su emoción por trabajar para una artista que él y su equipo admiran desde hace décadas: “Es un referente de la música pop latinoamericana y crecimos escuchándola. Es bastante particular trabajar directamente con ella, tener este tipo de comunicaciones para un proyecto que es tan personal”.

“Esta no es una canción cualquiera, ni es un proyecto cualquiera, es algo que es muy íntimo de ella y era doble a responsabilidad”, asegura.

Una pajarita es protagonista de video. Ella arma un nido a medida que suena la canción, en el que cuida a sus dos huevos hasta que nacen. Posteriormente busca el alimento para ellos y les enseña a volar. - Foto: @shakira

El acróstico de la canción para Milan, el hijo mayor de Shakira

“Me enseñaste que el amor no es una estafa y que cuando es real no se acaba.

Intenté que no me veas llorar que no veas mi fragilidad, pero

Las cosas no son siempre como las soñamos

A veces corremos pero no llegamos

Nunca dudes que aquí voy a estar”.

Shakira, con Milan y Sasha en sus primeros años de vida. (Photo by David Ramos/Getty Images) - Foto: Getty Images

El acróstico para Sasha

Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla y aunque no sé poner la otra mejilla

Aprender a perdonar es de sabios, que solo te salga amor de esos labios

Si las cosas se dañan, no se botan, se reparan. Los problemas se afrontan y se encaran

Hay que reírse de la vida

A pesar de que duelan las heridas”.