Shakira reapareció emotiva y tocó fibras con un video especial; revivió vieja época de su carrera

Shakira conquistó a millones de sus fieles seguidores con el lanzamiento de ‘Acróstico’, una canción que nació de su corazón y se convirtió en una emotiva dedicatoria para sus hijos, Milan y Sasha. La barranquillera dejó de lado sus ritmos urbanos y decidió recordar las baladas que estrenaba en el pasado.

Milan y Sasha, hijos de Piqué cantan en canción de Shakira, acróstico - Foto: fotograma, 2.54, Shakira - Acróstico (Official Video), Shakira, Youtube

En medio del auge que tomó este tema artístico, la colombiana no ocultó su alegría al ver la acogida que tuvo el proyecto, agradeciendo y expresando lo que sentía al recoger todo el cariño de sus fanáticos. La cantante dejó unas palabras de sorpresa, ya que no tenía expectativas con respecto a la reacción de los curiosos.

“Nunca imaginé que esta balada en español, dedicada a mis hijos, pudiera llegar a trascender de esta manera y llegar al top 10 tan rápido”, mencionó Shakira en una publicación de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en la que ilustraba que ‘Acróstico’ se encontraba en el Top Global de Spotify.

La cantante fue cuestionada por su videoclip. - Foto: Fotograma, 0:57, Shakira - Acróstico (Official Video) - YouTube Shakira

Sin embargo, tras este anuncio, la artista dejó sin palabras a sus seguidores con un particular clip que subió a redes sociales, reapareciendo tras unos días en los que se le vio junto a sus hijos disfrutando de un descanso. La también bailarina optó por darles gusto a sus fanáticos, desempolvando el viejo estilo de su carrera, precisamente del momento en que inició el recorrido por la música.

En el post se logró detallar que la celebridad se sentó frente a la cámara y posó con una guitarra, reviviendo parte de su esencia en canciones como ‘Antología’. Shakira comenzó a interpretar ‘Acróstico’, imprimiéndole mucho sentimiento y emoción a capela.

La barranquillera tocó el instrumento y dio una versión distinta de esta creación, despertando reacciones en los usuarios de la red social, donde suma más de 86 millones de seguidores. La estética del video fue muy casera, basándose en tonos blancos y negros.

“Jamming to Acróstico”, escribió la cantante en el pie de foto del post, donde ya sumó más de un millón de likes.

Es importante recordar que este trabajo, en especial el videoclip oficial, fue protagonista de críticas y elogios, debido a la aparición de Milan y Sasha, quienes cantaron junto a su progenitora.

Varios famosos como Elianis Garrido y Rauw Alejandro dejaron un comentario en la publicación, demostrando el aprecio y admiración que sentían por la colombiana.

Los nombres ocultos en ‘Acróstico’

La intención principal de este proyecto es la unión de letras en frases, formando así los nombres de quienes son los verdaderos protagonistas de la trama. La cantante supo jugar con esto, ocultándolos a lo largo de las líneas.

A lo largo de la letra, Milan y Sasha aparecen camuflados, demostrando una vez más el valor tan importante que tienen dentro de esta composición. Cada uno está presente en una parte de la producción, por lo que más de un fanático no se había percatado de la unión familiar que había de fondo.

La cantante involucró a sus hijos en esta canción y videoclip. - Foto: Fotograma, 1:55, Acróstico- YouTube Shakira

A pesar de que esta balada trajo recuerdos relacionados con la época en la que Shakira lanzó Antología, su esencia es completamente distinta y el estilo que plasma es contrario, dándoles protagonismo a las frases cortas y sencillas.

Dónde están ubicados los dos nombres ocultos, basándose también en el videoclip de la letra que se estrenó el pasado 11 de mayo de 2023.

Milan

Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba.

Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero

Las cosas no son siempre como las soñamos.

A veces corremos, pero no llegamos.

Nunca dudes que aquí voy a estar

El hijo mayor de Shakira fue mencionado en Acróstico. - Foto: Fotograma, 1:47, Acróstico / YouTube Shakira

Sasha

Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla; y aunque no sé poner la otra mejilla

Aprender a perdonar es de sabios, que solo te salga amor de esos labios

Si las cosas se dañan no se botan, se reparan, los problemas se afrontan y se encaran

Hay que reírse de la vida

A pesar de que duelan las heridas