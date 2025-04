Shakira rompe nuevo récord: un millón de fans han asistido a sus conciertos en Latinoamérica

Shakira sigue arrasando en su paso por Latinoamérica. Las Mujeres Ya No Lloran Tour se ha consolidado como una de las gira más importante de los últimos tiempos. Después de romper el récord histórico por ser la primera artista en la historia de México en presentarse con siete shows consecutivos en el Estadio GNP Seguros con más 600 mil entradas vendidas ahora la barranquillera rompe un nuevo récord.

La cantante colombiana hizo sold out en sus dos noches en el Campo Argentino de Polo en Buenos Aires. | Foto: Fenix Entertainment

Algunas cifras que se suman al impacto de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour son:

Artista femenina de pop latino más influyente de todos los tiempos

Shakira las mujeres ya no lloran world tour segundo concierto en Bogotá

Como si fuera poco, Shakira también ha sido incluida recientemente en la lista de las 50 artistas pop latinas femeninas más influyentes de todos los tiempos de Billboard. Esto gracias a su impacto en la industria musical que la han llevado a la cima. A la fecha la barranquillera cuenta con 15 premios Latin Grammy, 4 Grammys, 29 canciones en el Billboard Hot 100, incluyendo el No. 1 Hips Don’t Lie, 7 álbumes No. 1 en la lista Top Latin Albums, desde Dónde Están los Ladrones? (1998) hasta Las Mujeres Ya No Lloran (2024) y más de 300 millones de discos vendidos en todo el mundo.