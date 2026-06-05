Shakira se refirió a imagen donde supuestamente apoya a Iván Cepeda y habló de cara a la segunda vuelta: “Mi compromiso es con Colombia”

Las elecciones presidenciales en Colombia tienen con grandes expectativas a millones de personas, quienes esperan conocer cuál será el candidato que asuma el poder durante los próximos cuatro años.

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Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda pasaron a segunda vuelta, emprendiendo un duro camino en el que siguen intentando conquistar votantes y público en diferentes zonas del territorio. Sus propuestas salen a flote, siendo impulsadas por grupos y comunidades.

En medio de este escenario, distintas figuras se han pronunciado al respecto, aclarando su posición política, su apoyo a un candidato y su derecho a guardar silencio, sin revelar esta postura.

Recientemente, la atención se posó en Shakira, quien fue foco de reacciones por una imagen que fue difundida, donde supuestamente apoyaba a Iván Cepeda y el Pacto Histórico. Aunque dicha imagen fue creada por fanáticos de la cantante, esto hizo eco y llevó a que la barranquillera hablara.

De acuerdo con lo que se vio, esa imagen mostraba a la celebridad junto al candidato de izquierda y su fórmula presidencial, asegurando que estaba con este proyecto político.

“La manada de lobos nos unimos a la causa por Colombia”, dice.

“Porque Shakira nos enseñó que la educación es fundamental para combatir la desigualdad en nuestro país y en el mundo. Porque entendemos y promovemos las causas sociales y queremos preservar nuestra biodiversidad...”, agregaron en el post.

Sin embargo, Shakira no se quedó callada y comentó a través de un comunicado, publicado por ¡Hola!, que esto era falso y no era cierto nada de lo que circulaba en plataformas digitales.

La artista desmintió cualquier nexo o apoyo a partidos políticos, mencionando que no había autorizado el uso de su imagen de ninguna manera. Al mismo tiempo, envió un contundente mensaje a Colombia, esperando que las elecciones se dieran con transparencia y sin trampa alguna.

“Las imágenes que circulan de mí apoyando a candidatos presidenciales son falsas. No respaldo a ningún candidato, ni he autorizado el uso de mi imagen en ninguna campaña. Mi compromiso es con Colombia, con su democracia y con el derecho de cada colombiano a elegir libremente. Mi deseo es que estas elecciones transcurran con transparencia y en un ambiente de paz para todos los colombianos”, publicó el medio.