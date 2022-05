“Si uno es honesto cumpliría”: la pelea entre Isabella Santiago y Manuela González en ‘MasterChef’

Una pelea entre dos participantes del programa de cocina MasterChef Celebrity, en el capítulo del domingo 29 de mayo, fue el episodio que se llevó la atención del público, ya que luego de la extensa jornada de elecciones, Isabella Santiago y Manuela González dieron de qué hablar a los televidentes.

Todo comenzó cuando Isabella Santiago se enojó tras una confusión que hubo cuando los jueces pidieron a los concursantes presentar el plato que habían preparado para el desafío.

Al parecer, cuando ambas concursantes estaban haciendo la fila para pasar a las críticas de los jurados, a Santiago se le olvidó algún elemento y tuvo que volver corriendo a su puesto, pero mientras estuvo allá, la fila avanzó y Manuela González pasó antes que ella.

Al final, este pequeño inconveniente hizo que Santiago resultara perdiendo su oportunidad de pasar a la siguiente ronda sin llevarse puesto el delantal negro, hecho que elevó aún más la ira de la venezolana.

“Cuando uno se lucha las vainas es muy gratificante ganar”, fueron las palabras de Manuela González justo luego de que los jueces la nombraran como la ganadora del reto. A pesar de esto, Santiago no se quedó callada y dejando entrever su enojo, infirió que la bogotana había sido deshonesta.

“Si uno es honesto cumpliría con la vuelta. Yo me paré ahí con mi plato y fue solo un segundo, pero no pasa nada”, afirmó Santiago, palabras que hicieron que Nicolás de Zubiría reafirmara los hechos para la venezolana y no culpara a González.

“Vamos a aclarar las cosas para dejarlas en su lugar y como son. Un segundo, por favor. No dependía de Manuela, sino de las reglas del juego”, comenzó el cartagenero, y recalcó que ella no estaba en la fila cuando le tocó el turno, por lo que no se le podía juzgar hasta que llegara.

Tras las palabras del juez, Santiago no se quedó callada y afirmó que ella no hubiera pasado, si hubiera sido al contrario. En ese momento Manuela González decidió que era su turno de intervenir en la pelea y recalcó que no había hecho nada de mala intención.

“Isa, yo ni siquiera había visto que tú habías venido a dejar algo. Yo hice lo que ellos dijeron que tocaba hacer y era pararse a hacer fila”, insistió la bogotana defendiendo su postura.

Natalia Ramírez fue eliminada de ‘MasterChef’

La inolvidable actriz de la telenovela de Betty, la fea, Natalia Ramírez, durante los últimos días estuvo frente a las cámaras del programa culinario MasterChef Celebrity. En un principio, la mujer de 54 años había sido la primera eliminada del formato, pero debido a que una de las participantes había desistido de la competencia, la artista volvió a ingresar.

Con una segunda oportunidad, Ramírez empezó a esforzarse mucho más en la entrega de cada plato ante los jurados del programa, los chefs Jorge Rauch, Nicolás de Zubiría y el chileno Cristopher Carpentier. Pero en la emisión más reciente de la gran cocina del canal RCN, la presentación de un lomo a la sal le costó la salida a la actriz, quien no pudo ingresar al top 10.

Las instrucciones fueron claras, en el capítulo del jueves 26 de mayo, Carlos Báez, Estiwar G, Ramiro Meneses, Cristina Campuzano y Natalia Ramírez debían cocinar para salvarse. Sin embargo, preparar un lomo de cerdo cubierto con sal no fue lo mejor para la actriz; no envolvió la proteína y tampoco le quitó la capa de sal antes de llegar a la mesa de presentación de los jurados, entonces, el punto de este ingrediente se pasó.

A los otros concursantes relativamente les fue bien, pero en la cuerda floja también estuvo Ramiro Meneses, ya que él tenía el mismo plato. Sin embargo, la diferencia que tuvo la cocción es que el lomo que preparó, el también actor, estuvo envuelto en tocineta, dándole más jugosidad y mitigando un poco la sal.

Llegó el momento de tomar decisiones y el chef cartagenero Nicolás de Zubiría fue el encargado de dar la triste noticia: “La persona que abandona la cocina de MasterChef el día de hoy es Nata, este es tu último día en la cocina”, apuntó.