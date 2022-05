¿Amigos o rivales? Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría aparecen enfrentados ‘a golpes’ en video

Después de la polémica por la supuesta “enemistad” entre dos jueces del programa MasterChef, los involucrados decidieron hacer una puesta en escena que mostrara la que sería la verdadera relación entre ellos y difundirla en redes sociales.

Se trata de Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría, quienes esta semana tuvieron un pequeño encontrón tras una prueba en equipos de la competencia. “Nicolás de Zubiría va invicto… ya estoy mamado”, dijo Rausch luego de que declararan ganador al equipo de Zubiría, comentario que elevó la tensión en el episodio, así como en los espectadores.

“Apriete, papito, apriete”, fue la respuesta de Zubiría, que vino acompañada de una fuerte risa, y algunos otros comentarios de la presentadora, Claudia Bahamón, quien continuó con la pulla del juez cartagenero. “Mientras tanto, Jorge, aprieta porque te tienes que poner a trabajar”, aseveró.

Luego de este episodio, los tres jueces del programa construyeron una escena en la que representaron otra fuerte pelea, pero que, al final, terminó con risas y abrazos. Un clip de video para poner fin a los comentarios que se hicieron alrededor de la supuesta “enemistad” de Rausch y Zubiría.

En el video publicado por el cartagenero, este aparece discutiendo con otro de los jueces de MasterChef, Christopher Carpentier, y en medio de la conversación aparece Rausch y le pega una fuerte bofetada a su supuesto “rival”.

“Pero dime la verdad, dice, está emputado contigo, ¿qué le hiciste?”, pregunta Carpentier a Zubiría, quien le contesta que no hizo nada malo, que no sabe por qué estaría molesto Rausch. Justo en ese momento entra Jorge y sin mediar palabra se va en contra del cartagenero y le pega una supuesta bofetada que resonó en el escenario.

“No vuelvas hablar de mí. Estoy cansado de que me ganes, estoy cansado de que me ganes.”, fueron las palabras de Rausch tras la bofetada. Sin embargo, el momento de tensión se liberó con la risa de Jorge, quien sonrió y abrazó a Zubiría, quien también se rio y compartió el abrazo de su compañero; a la celebración se unió Carpentier y todos terminaron sonriendo a la cámara.

“No tiene criterio”: Jorge Rausch a Isabella Santiago, participante de ‘MasterChef’

En esta oportunidad, el jurado Jorge Rausch y la modelo trans venezolana tuvieron un encontrón en medio del programa. El altercado inició cuando el juez chileno Christopher Carpentier anunció luego de una prueba por parejas que la peor había sido la de Isabella Santiago y la actriz Natalia Ramírez.

“El peor plato o el que menos nos gustó fue el de Natalia e Isabella; pasen por sus delantales negros, por favor”, les dijo el jurado chileno, indicándoles que quedaban en riesgo de eliminación.

Luego del anuncio, la presentadora Claudia Bahamón le preguntó a Isabella qué pensaba al respecto, pero esta sorprendió a todo el equipo del reality con su respuesta: “Estoy tranquila, a estas alturas de la competencia no me tengo que tomar nada personal. Si esa es la decisión del jurado, me parece muy bien”, contestó.

Frente a esta actitud, Bahamón hizo énfasis en que las calificaciones nunca pasan por el plano personal, pero el juez Jorge Rausch fue más allá y con tono de seriedad ratificó: “Claramente que no es personal”.

Pero Isabella continuó refutando: “Exacto, el plato no gustó. No les gustó a los jueces y no hay nada que hacer”. En ese momento, Bahamón le consultó a la venezolana si el plato que había hecho con su compañera Natalia le había gustado. “Me encantó”, aseveró la modelo trans, sorprendiendo a los jurados con su respuesta.

Es por esto que el jurado Rausch no pudo guardar silencio ante la respuesta de la modelo y delante de todos los presentes reprendió a la participante: “Si a usted le gustó ese plato, está en la olla. Está grave, no tiene criterio”, le manifestó.

Y le recomendó tener autocrítica: “Es importante que aprendan a cocinar y a tener criterio. El plato era muy malo. Si usted dice que le parece que el plato estaba bueno, reevalúe su criterio”.