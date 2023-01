Simón, el exnovio de ‘Sara Manuela’, apareció y contó cómo descubrió el engaño

A través de redes sociales, se conoció el caso de ‘Sara Manuela’ una supuesta colombiana que se robó las fotos de Martha Hidalgo, una odontóloga venezolana. La situación fue que la persona que se estaba haciendo pasar por Martha, engañó a decenas de personas y a muchos de ellos los hizo creer que eran pareja.

Todo empezó al parecer en 2020, cuando esta persona creó el falso perfil fingiendo ser de Medellín y tener una vida bastante lujosa y divertida, pues se la pasaba de viaje. Esta cuenta llegó a tener hasta 5.000 seguidores y se podría decir que se convirtió en una figura bastante popular en Instagram, ya que tenía miles de amigos con los que hablaba a diario por medio de las redes sociales.

Martha denunció públicamente que le habían robado sus fotos, que esa cuenta era falsa y que por favor no cayeran en estafas. Aún así, más de uno siguió cayendo en las ‘garras de Sara Manuela’.

Esta es la cuenta falsa creada en Instagram - Foto: Tomada de Instagram @saramanuelag11

No obstante, Instagram no es la única plataforma por la que interactuaba esta mujer; también tenía Facebook y hasta un número de teléfono en WhatsApp para interactuar con sus amigos de internet.

Con el paso de los años todo parecía estar normal y ‘Sara Manuela’ aparentaba ser una persona real; sin embargo, al parecer, hace unos meses el show se derrumbó por cuenta de un hombre.

Para octubre de 2022, un joven llamado Simón identificó que estaba siendo engañado y se puso en contacto con Martha, “algo que me pareció realmente alarmante fue cuando él me envío los mensajes que intercambiaba con el suplantador”, reveló la joven en sus redes. Tal parece que, no solo se estaba haciendo pasar por ella, sino también por sus familiares.

“Me cuenta que la conoció por Facebook y llevaban una relación por internet de cuatro meses, pero cada vez que intentaban verse sacaba alguna excusa trágica y por eso, la víctima sospechó. Por eso cuando él la enfrentó, ella aceptó la suplantación, pero además le contó que sufría de depresión, sobrepeso, que había tenido una vida muy trágica y que por esa razón utilizaba fotos de otra persona”, contó Martha quien hizo en vivo con Simón, contando todo lo que le había pasado con su novia virtual.

Dentro de las excusas que el suplantador usó fue:

Se me murió la abuelita luego de que un carro la atropelló.

Fue hospitalizada en una clínica “el día de su cumpleaños”.

Una vez le envió una foto almorzando y en la mesa había una publicidad de Banesco, un banco venezolano.

Sara Manuela le envió una foto con un ramo de flores, pero en Medellín no habían florerías con esos diseños. “Yo puse en Instagram ‘Venezolanas Bonitas’ y me salieron un montón de fotos, entre esas una de una chica con un ramo igualito al de Sara Manuela, ahí dije: esta vieja no es de acá”, sostuvo el exnovio.

Los jóvenes engañados le advirtieron a Martha Hidalgo sobre la suplantación. - Foto: Tomada de Instagram @saramanuelag11

Lo más insólito del cuento es que luego de cuatro meses de relación, Simón, la víctima, decide confrontarla. “Le dije que me dijera de quién eran las fotos de verdad y ella no me quería decir, me dijo que ella sufría ansiedad, que había lucha contra unos problemas de obesidad y que hizo eso para refugiarse y crear una red de apoyo y, finalmente, me dijo el nombre: Martha Hidalgo y ya, ahí le escribí a Martha”, contó.

Este no es el único caso ni el único hombre que ha caído en las mentiras de Sara Manuela, ya que hubo una persona que le declaró su amor y para demostrarlo decidió comprarle unos tiquetes a Curazao; como era de esperar, la joven nunca llegó.

A través de Twitter algunos usuarios se han pronunciado al respecto y muchos se encuentran indignados:

Aprovechando el tema de Sara Manuela, les cuento que la suplantación de identidad en Colombia es un delito tipificado en el código penal y que debe denunciarse ante la fiscalía cuando ocurre. — Matilde (@Agualcalina_) January 11, 2023

Realmente este caso da miedo, el nivel de suplantación al punto de crear vínculos emocionales con otras personas, estudiar perfectamente el perfil, crear cuentas falsas de familiares cercanos, no, esa chica detrás de Sara Manuela no está para nada bien. https://t.co/P5G44ptLcZ — Primo E'Costa  (@PrimoECosta) January 11, 2023

Muy chimba el chismecito de Sara Manuela. Pero me indigna que no haya responsabilidad legal sobre ese caso de suplantación. Me indigna que use la salud mental como justificación, porque habemos personas con depresión luchando todos los hijueputas días para que se acabe el estigma — Daniela Mebarak 💅🏼 (@laplazasp) January 11, 2023

La mujer que suplantó la identidad de la odontóloga ofreció su disculpa con el siguiente mensaje: “Mil disculpas Martha nuevamente, espero sobrevivir a la depresión, no es una batalla fácil, pero no es imposible. Gracias por darme la oportunidad de hablarte”, se pudo ver en unas historias publicadas donde, además, está el detalle de la conversación que tuvo con la persona que creó el perfil falso.