Sofía Avendaño confesó que estuvo a punto de perder la vida: “intentaron asesinarme”

La modelo Sofía Avendaño, fue la primera eliminada del reality el Canal RCN. Sin embargo, esto no fue un impedimento para que continuara cumpliendo sus sueños y se ganara el cariño de los colombianos.

En una reciente entrevista con Dani 3 Palacios para El cartel paranormal de La Mega, Sofía Avendaño estuvo hablando de una experiencia paranormal que marcó su vida y que hasta el día de hoy no puede olvidar.

“Una experiencia paranormal que me sucedió fue cuando me intentaron asesinar dándome vidrios molidos en una copa, me voy a la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos), en tercer día entro en paro y mientras estaba en paro sueño con mi papá”, reveló en las redes sociales del programa de entretenimiento de la reconocida estación de radio.