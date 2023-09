Sophie Turner demanda a Joe Jonas por impedirle estar junto a sus hijas

Tal como informan medios internacionales, una vez Sophie y Joe decidieron terminar su relación y contarle al mundo su decisión, la británica empezó los arreglos pertinentes para volver a su país natal y radicarse allí con sus dos hijas, Willa, de tres años, y D.J., de uno; sin embargo, Jonas no reaccionó de la mejor manera a este viaje y estando con las pequeñas en Nueva York, decidió no darle los pasaportes de las pequeñas a la actriz y ahí se desató la guerra entre la expareja.

Joe Jonas y Sophie Turner asisten a la Gala Met 2022 que celebra "In America: An Anthology of Fashion" en el Museo Metropolitano de Arte el 2 de mayo de 2022 en la ciudad de Nueva York. (Foto de Dimitrios Kambouris/Getty Images para The Met Museum/Vogue) | Foto: Getty Images for The Met Museum/