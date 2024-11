Ela Taubert destapó la verdad detrás de su relación con Joe Jonas: “estoy en las nubes”

“Sí, es que como decías ahorita, Joe es una persona demasiado humilde, eso es lo que más me voy a llevar en el corazón porque me acuerdo mucho que cuando era niña, siempre me decían que cuando conoces a tus ídolos, te llevas una sorpresa no tan chévere y en mi caso, me pasó todo lo contrario y tengo ese gozo tan bonito de conocer a un ídolo de tantos años”.